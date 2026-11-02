Flotta y su visión del clásico: “Lamentablemente tiene prioridad el tema del arbitraje”

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó el Superclásico del fútbol argentino: “Lamentablemente tiene prioridad el tema del arbitraje, lo que pasa detrás del juego. Todo esto es agravado por periodistas que son hinchas y responden a ciertos intereses”.

Y enseguida aclaró: “La expulsión de Martínez Quarta es correcta, está bien. En redes y distintos programas se escucha que está mal expulsado, en realidad de no sabe el reglamento”.

Enseguida aclaró que “la expulsión de Montien no me pareció para roja directa, después en el penal a Otamendi se manotean los dos, no es alevoso el penal. Se puede discutir la roja de Paredes, está bien que llega tarde, pero no hay una intención artera de golpear”.

Más adelante, el Bicho se refirió al aspecto futbolístico y resaltó que “Boca fue superior en la primera parte, pudo hacer el segundo en algún momento.Ya en el segundo tiempo bajó el ritmo”. Y destacó: “Es bueno aclarar que Flores no está bien y necesita algo de descanso porque nunca pudo pasar a Acuña, después chispazos de Villa. A Boca le falta terminar la jugada”.

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