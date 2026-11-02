Nueva Chicago completó el póker de descensos tras perder el clásico con Chacarita

El Torito de Mataderos perdió 2 a 0 y bajó a la Primera B Metropolitana.

Nueva Chicago perdió con Chacarita Juniors por 2 a 0 y se convirtió en el cuarto equipo en descender esta temporada de la Primera Nacional. El conjunto de Mataderos, al perder el clásico en Villa Maipú, completó el póker de equipos que bajaron de categoría; los otros son Güemes de Santiago del Estero, San Miguel y Acassuso.

El Verdinegro, que llegaba con la misma cantidad de puntos que Patronato (37), necesitaba ganar para no depender de otro resultado. Sin embargo, perdió con tantos de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone (exPatrón) en el encuentro disputado este lunes por la 36ª fecha de la Zona B.

Además, el equipo dirigido por Gastón Lotito sufrió la expulsión de Román Zalazar tras una dura patada contra el entrerriano Brian Calderara.

La definición del partido se demoró más de 13 minutos debido al desmayo de un colaborador del DT visitante, lo que generó suspenso porque en Rafaela ya habían igualado Atlético y Patronato, el otro involucrado en la lucha por la permanencia.

De esta manera, el equipo de Mataderos deberá disputar la Primera B Metropolitana en 2027 por haber cosechado 17 derrotas, 10 empates y tan solo 9 victorias, con 36 goles recibidos y 25 convertidos en las 36 fechas.Tanto Acassuso como San Miguel disputarán el mismo torneo, mientras que Güemes lo hará en el Federal A.