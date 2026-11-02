Patronato empató sin goles en Rafaela y con mucha angustia, logró la permanencia en la Primera Nacional

El Rojinegro igualó con La Crema y se mantuvo en la categoría gracias al triunfo de Chacarita.

Patronato empató con Atlético de Rafaela, como visitante, y consiguió la permanencia en la Primera Nacional. Este lunes, el equipo dirigido por Marcelo Fuentes igualó sin goles el Nuevo Monumental por la 36ª fecha de la Zona B, pero se vio favorecido por el triunfo de Chacarita Juniors por 2 a 0 sobre Nueva Chicago, que descendió a la Primera B Metropolitana.

En una siesta angustiante para los hinchas del Rojinegro, el equipo entrerriano salvó la categoría por apenas un punto: el 0 a 0 lo dejó con 38 unidades, uno más que el Torito de Mataderos (37), que bajó de categoría. Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone anotaron los goles en Villa Maipú, donde el partido culminó 13 minutos después porque se descompensó un ayudante del DT del Torito, Gastón Lotito. Por eso jugadores y cuerpo técnico del Santo escucharon y vieron la definición con dramatismo a la distancia, cuando ya todo estaba juzgado en la Perla del Oeste.

Protagonista en el primer tiempo

Obligado por su apremiante situación, el equipo paranaense salió a jugar su partido y fue protagonista ante un rival que no se jugaba más que su posición final en la Zona B. De hecho generó las mejores situaciones de peligro de los primeros 45 minutos, pero le faltó la justeza necesaria para romper el cero en la Perla del Oeste Santafesino.

No obstante, al partido le costó entrar en ritmo por un choque de cabezas entre Cortés y Pepino que detuvo el juego en los primeros minutos para atención médica de ambos. El chileno pudo seguir con un vendaje en la cabeza pero no así el volante de La Crema, que salió reemplazado por Capurro.

Cortés, que compartió el mediocampo con Barinaga en una apuesta ofensiva de Fuentes, probó desde la medialuna tras un rebote en una de las primeras situaciones para la visita, pero su disparo salió desviado. Más tarde, Reynaga tuvo dos ocasiones pero en ambas respondió bien el arquero Bergia.

Juan Capurro ingresó en los primeros minutos; Brandon Cortés lo persigue de cerca.

La primera de peligro para el conjunto rafaelino llegó a los 20 minutos, cuando Joel Bonifacio intentó –sin éxito– abrir el marcador con una pirueta. El local apostó a un juego directo, buscando al experimentado Albertengo con envíos largos.

Por el contrario, Patronato intentó generar peligro desde los pies de Cortes y Barinaga. Pero tuvo la mejor llegada a los 33 minutos, cuando Salega se fue mano a mano tras un pase de Reynaga, pero el arquero verja achicó bien y evitó el primer gol de la tarde.

Sobre el final del primer tiempo, el Rojinegro buscó con remates de media distancia de Salega y Genez, pero no tuvo éxito y la primera parte concluyó con el marcador en silencio en el Nuevo Monumental.

Espectador en el complemento y una ayuda desde Villa Maipú

El trámite del encuentro cambió rotundamente en la segunda mitad, porque el local salió con otro ímpetu desde el vestuario y Patronato cometió errores que pudieron haberle costado muy caro. En apenas cinco minutos, el experimentado Albertengo avisó con un remate desviado tras una mala salida visitante.

Pero aquello que no podía resolver Patrón en la provincia de Santa Fe, sí lo lograba Chacarita en el clásico: a los 6 minutos, Meléndez abrió el marcador y le daba algo de alivio a Fuentes y compañía. A los 11, el exPatronato Nicolás Pantaleone sentenció el 2 a 0 para mayor tranquilidad del cuadro entrerriano.

Sin embargo, el equipo entrerriano seguía siendo incapaz de hacer los goles por su cuenta. Miró tuvo una muy clara tras una habilitación de Reynaga, pero la tiró por encima del travesaño. Pero fue una de las pocas llegadas para la visita, porque las demás fueron para el anfitrión.

Maximiliano Rueda, el paranaense fue clave en un cierre ante Lucas Albertengo.

La figura de Alan Sosa apareció en esos momentos en los que el local le echó el cuerpo encima a Patronato. El arquero tapó un cabezazo de Yegros y luego Maximiliano Rueda tuvo un cierre milagroso ante Albertengo. Obando sacudió el borde externo de la red a los 20 minutos, pero la más clara la tuvo el paranaense Juan Cavallaro: el exUnión definió tras un centro de Jourdan, pero el palo le negó el gol. El cronómetro marcaba 32 minuntos.

En ese contexto Patronato no pudo hacerse de la pelota pese a los cambios y le faltó definición, como en todo el campeonato. Attis tuvo dos situaciones claras y en una de ellas, Bergia respondió bien. El guardameta local también le tapó el gol del trunfo a Barolín, a los 32 minutos del segundo tiempo.

Por todas esas situaciones, los minutos finales fueron angustiantes. Porque el local buscó con más ímpetu y Patronato se fue amigando –peligrosamente– del empate. El final del partido llegó con el pitazo de Luis Lobo Medina, pero la permanencia no estuvo asegurada hasta que Walter Zunino marcó el final en Villa Maipú. Allí, Chacarita le dio una gran mano a Patronato, que deberá reinventarse para competir verdaderamente en el profesionalismo.

Síntesis:

Atlético de Rafaela 0: Mayco Bergia; Nahuel Canelli, Ulises Yegros, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Esteban Pepino, Facundo Soloa, Agustín Obando; Joel Bonifacio y Lucas Albertengo. DT: Franco Mendoza.

Patronato 0: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Gonzalo Salega, Juan Barinaga, Brandon Cortés, Alejo Miró; Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes.

Cambios: 6m PT Juan Manuel Capurro por Pepino (AR); 20m ST Joaquín Barolin por Reynaga (P) y Tomás Attis por Miró (P); 26m ST Santiago Piccioni por Salega y Augusto Picco por Cortés (P); 29m ST Juan Ignacio Cavallaro por Obando y Federico Jourdan por Flores (AR); 38m ST Ijiel Protti por Albertengo y Jeremías Torrens por Capurro (AR); 45m ST Luciano Stray por Barolín (P).

Amonestados: Capurro (AR), Reynaga (P), Salega (P)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Nuevo Monumental.

Fotos: Prensa Patronato y Atlético de Rafaela