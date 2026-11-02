Platense superó a Central Córdoba y sigue de racha en el Clausura

El Calamar celebró otro triunfo, tras su clasificación a la final de la Copa Argentina.

Platense le ganó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes en la continuidad de la 15ª fecha del Torneo Clausura y trasladó su buen momento a la Liga Profesional de Fútbol. Guido Mainero y Víctor Cuesta, a los 13 y a los 29 minutos del segundo tiempo, respectivamente, anotaron los goles en el estadio Ciudad de Vicente López.

Es que el Calamar venía de derrotar por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, como visitante, y luego se clasificó finalista de la Copa Argentina, tras superar por penales a Atlético Tucumán.

Por su parte, el Ferroviario no pudo levantar cabeza tras la goleada sufrida por 5-0 frente a Vélez y acumula 10 partidos sin victorias. El cuadro santiagueño cierra la Zona A con 10 puntos, luego de dos triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. En la tabla anual suma 26 unidades y se ubica por encima de Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi, ambos descendidos, y Platense.