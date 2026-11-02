Primera Nacional: Patronato jugará a todo o nada la permanencia en Rafaela

Patronato visitará a Atlético de Rafaela, en el marco de la 36ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El elenco de la capital entrerriana se jugará nada más y nada menos que su estadía en la divisional y para ello deberá sumar las tres unidades para no depender de lo que ocurra en el partido entre Chacarita y Nueva Chicago. Si no gana, Patrón deberá mirar lo que ocurra en Villa Maipú.

El encuentro se jugará desde las 15 y contará con el contralor de Luis Lobo Medina; en tanto que Facundo Rodríguez y Damián Espinoza será los asistentes. El cuarto árbitro será Mauricio Martín.

Llegó el momento de la verdad absoluta, ese que ningún hincha ni protagonista quería transitar, pero al que la realidad del torneo lo empujó. Este lunes Patronato pondrá en juego todo el año deportivo en su visita a Atlético de Rafaela, en un escenario donde la ecuación es sencilla: ganar para seguir en la categoría o sufrir hasta último momento dependiendo de otros resultados.

El Santo llega a este compromiso límite con la obligación de cristalizar en la cancha todo el peso de su historia reciente, sabiendo que el margen de error se redujo a cero. A lo largo de la semana, el cuerpo técnico trabajó no solo en lo táctico y en la recuperación física de un plantel golpeado por la exigencia del certamen, sino fundamentalmente en el aspecto anímico. Jugar con la presión del descenso requiere carácter, temple y una concentración quirúrgica durante los noventa minutos.

Enfrente estará la Crema, un rival directo que también juega su propio partido. Los duelos de esta naturaleza suelen resolverse por detalles mínimos: un balón detenido, una pelota dividida jugada con el alma o la inteligencia emocional para saber sufrir cuando el trámite se ponga espeso.

Para los paranaenses, el objetivo es claro y no admite especulaciones. Salir a buscar el partido sin descuidar el arco propio será la premisa para evitar sobresaltos innecesarios. Es el momento en el que los referentes deben ponerse el equipo al hombro y demostrar de qué están hechos.

FORMACIONES

ATLÉTICO DE RAFAELA

Mayco Bergia; Nahuel Cainelli, Ulises Yegros, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Facundo Soloa, Esteban Pepino, Agustín Obando; Lucas Albertengo, Joel Bonifacio. DT: Franco Mendoza.

PATRONATO

Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Tomás Attis o Franco Soldano, Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes.

Árbitro: Luis Lobo Medina. Cancha: Estadio Nuevo Monumental. Hora: 15.