Santero, y la final del TC en Rosario: “A Werner lo dejé pasar”

Julián Santero arribó en el cuarto puesto en la final de la 13ª fecha del Turismo Carretera en Rosario y saltó a la cima de la Copa de Oro. El piloto mendocino de BMW Motorsport, que compite con un BMW oficial, se convirtió en el puntero virtual del “minitorneo” mediante el sistema de los “3 de último minuto” y ya cuenta con la victoria reglamentaria obtenida en la segunda fecha en Viedma.

Nunca antes un piloto pudo ser campeón de TC ingresando a la definición a través de este mecanismo. Además, confesó ante SoloTC los motivos que lo llevaron a ceder el último escalón del podio frente a Mariano Werner (Ford Mustang).

“Es una buena Final para nosotros en cuanto a la suma de puntos. Nos posicionamos como líderes virtuales de la Copa, así que estoy muy feliz por eso. Me caí de mitad de carrera en adelante, quizás más de lo que me hubiese gustado, pero hasta ahí venía presionando a Otto Fritzler, quizás casi al ritmo de (Matías) Rossi. Después de mitad de carrera sí me tuve que empezar a cuidar más”, analizó Santero en diálogo con SoloTC.

Nunca antes en la historia del TC hubo un campeón que ingresara a la definición del título mediante el sistema de los “3 de último minuto”. Santero, monarca de la categoría en 2024, ya cumple con el requisito del triunfo obligatorio tras festejar en la segunda fecha en Viedma.

El único antecedente se registró en el TC Pista, cuando Kevin Candela (Ford) ingresó a la lucha por el título en la última fecha (2021), ganó esa Final disputada en San Juan por solo 0s010 frente a Lautaro de la Iglesia (Ford) y le arrebató la corona al neuquino por solo un punto.

La tabla de la Copa de Oro y el duelo con Werner

Facundo Chapur había llegado al trazado santafesino como el líder de la Copa con una ventaja de 1,5 unidades sobre su inmediato perseguidor en ese momento, Santero. No obstante, el cordobés perdió mucho terreno al cruzar la bandera a cuadros en el 17° lugar (largó 37°) y cayó al segundo puesto en la tabla del minitorneo, a 16 puntos de la cima.

En la clasificación, Santero se ubicó en el quinto puesto, registrando una diferencia de 0s338 con respecto al autor de la pole position, el piloto Mauricio Lambiris (Ford Mustang). Posteriormente participó en la segunda serie, donde finalizó en la segunda posición tras completar las cinco vueltas pautadas.

A raíz de estos desempeños, largó la Final desde el cuarto lugar de la grilla, se benefició del abandono de Otto Frizler (marchaba tercero), pero perdió el último escalón del podio ante Mariano Werner

“A Werner lo dejé pasar porque venía muchísimo más rápido. No tiene sentido taparle una carrera a él, en la que viene avanzando, y tampoco me conviene enredarme como para que me alcance (Marcos) Landa o el pelotón de atrás. Era preferible perder una posición y mantener un cuarto lugar sin problemas”, concluyó el piloto de 33 años.

En el cierre de la prueba, el campeón 2024 confesó que dejó pasar al entrerriano para priorizar la cosecha de puntos, que ya era muy buena para sus aspiraciones en el TC.

Así, quedó muy cerca de alcanzar su tercer podio al hilo, tras haber sido segundo en San Luis y tercero en San Nicolás. Las últimas dos fechas de la Copa de Oro se disputarán el 14 y 15 de noviembre en Río Cuarto, y el 5 y 6 de diciembre en el autódromo de La Plata.