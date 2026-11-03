Argentinos Juniors ganó un duelo clave y no se bajó de la pelea por la tabla anual

Argentinos Juniors ganó un duelo clave ante Atlético Tucumán y no se bajó de la pelea por la tabla anual.

En el cierre de la jornada 15 del Torneo Clausura, Argentinos Juniors consiguió una victoria fundamental por 2-1 ante Atlético Tucumán y continúa en carrera en la tabla anual. El elenco de La Paternal alcanzó a Boca en lo más alto y en la última fecha se definirá al ganador.

Los dos goles del Bicho llegaron en el último cuarto de hora del primer tiempo, cuando Matías Giménez Rojas -debió salir casi al instante por lesión- se despachó con un golazo a los 30 minutos, mientras que a los 43 Clever Ferreira falló, cabeceó hacía atrás y convirtió en su propio arco. Después, sobre el epílogo del juego, Alexis Canelo descontó de penal, aunque no fue suficiente para el Decano.

En un primer tiempo que contó con pocas situaciones de gol, la visita golpeó dos veces y, con la complicidad de la defensa rival, pudo marcar en ambas ocasiones.

El primer tanto de la noche tucumana llegó a los 29 minutos, con una recuperación alta por derecha del defensor Franco Paredes y pase atrás para Matías Giménez Rojas, que se perfiló de zurda y sacó un remate excelso, al ángulo derecho del arquero Luis Ingolotti.

En 43 minutos de la misma etapa, Francisco Álvarez buscaba con una pelota larga al delantero Tomás Molina, que no llegó y fue testigo privilegiado de cómo se daba el gol en contra: Clever Ferreira quiso dejarle la pelota de cabeza a su arquero pero lo superó, marcando el 2-0.

Atlético Tucumán no tuvo llegadas de peligro hasta los seis minutos, con un centro desde la derecha para la cabeza del delantero Manuel Brondo, que remató bien pero estrelló su disparo en el palo derecho del arquero Brayan Cortés.

A los 24 minutos, Lautaro Godoy merodeaba el área rival y sacó un derechazo desde el costado derecho, que se desvió y terminó por encima del travesaño del guardameta rival.

Ocho minutos más tarde, el joven Rodrigo Granillo recibió un pase atrás y sacó un remate rápido, en el que Cortés fue favorecido por un desvió, ya que la pelota terminó bombeada y mansa, antes de llegar a sus guantes.

A los 40 minutos, un empujón en el área terminó en un penal que Alexis Canelo pudo aprovechar, con una calma sorprendente a la hora de tomar carrera, y una definición en la que abrió el pie derecho para marcar el descuento.