Básquet: Olimpia dio el golpe y entró a Play-In al derrotar a Sionista

Finalizó la fase regular de la Liga Provincial de Básquet y hubo novedades en la última fecha.

Se completó la fase regular de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet y la última fecha dejó algunos resultados que sorprendieron y establecieron las posiciones finales.

En este marco, Olimpia dio la nota en la noche de este lunes al frenar el buen andar del puntero, Sionista, derrotarlo y conseguir el pase a Repechaje. Lo derrotó por 76 a 74 con un agónico doble de Lautaro Vilotta y así finalizó en el sexto lugar de las posiciones.

A su vez, Recreativo subió escalones y terminó en el tercer puesto de las posiciones al superar a Paracao 82 a 78, misma que Ciclista, que concluyó en el cuarto peldaño al vencer a Talleres 76 a 59.

Así, el Bochas y el Verde fueron beneficiados con la derrota de Independiente de La Paz, que cayó en Paraná con Estudiantes por 85 a 81, señala Paraná Deportes.

Por último, Quique Club le ganó por 74 a 70 a Urquiza de Santa Elena y estuvo cerca de ir a Repechaje, aunque el triunfo de Olimpia lo sacó de competencia.

Posiciones finales

1°. Sionista 33 puntos (15-3)

2°. Urquiza 31 puntos (13-5)

3°. Recreativo 29 puntos (11-7)

4°. Ciclista 29 puntos (11-7)

5°. Independiente 29 (11-7)

6°. Olimpia 28 puntos (10-8)

7°. Quique 28 puntos (10-8)

8°. Estudiantes 22 puntos (4-14)

9°. Paracao 21 puntos (3-15)

10°. Talleres 20 puntos (2-16)