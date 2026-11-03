Básquet: Olimpia dio el golpe y entró a Play-In al derrotar a Sionista

Finalizó la fase regular de la Liga Provincial de Básquet y hubo novedades en la última fecha.
Se completó la fase regular de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet y la última fecha dejó algunos resultados que sorprendieron y establecieron las posiciones finales.
En este marco, Olimpia dio la nota en la noche de este lunes al frenar el buen andar del puntero, Sionista, derrotarlo y conseguir el pase a Repechaje. Lo derrotó por 76 a 74 con un agónico doble de Lautaro Vilotta y así finalizó en el sexto lugar de las posiciones.
A su vez, Recreativo subió escalones y terminó en el tercer puesto de las posiciones al superar a Paracao 82 a 78, misma que Ciclista, que concluyó en el cuarto peldaño al vencer a Talleres 76 a 59.
Así, el Bochas y el Verde fueron beneficiados con la derrota de Independiente de La Paz, que cayó en Paraná con Estudiantes por 85 a 81, señala Paraná Deportes.
Por último, Quique Club le ganó por 74 a 70 a Urquiza de Santa Elena y estuvo cerca de ir a Repechaje, aunque el triunfo de Olimpia lo sacó de competencia.
Posiciones finales
1°. Sionista 33 puntos (15-3)
2°. Urquiza 31 puntos (13-5)
3°. Recreativo 29 puntos (11-7)
4°. Ciclista 29 puntos (11-7)
5°. Independiente 29 (11-7)
6°. Olimpia 28 puntos (10-8)
7°. Quique 28 puntos (10-8)
8°. Estudiantes 22 puntos (4-14)
9°. Paracao 21 puntos (3-15)
10°. Talleres 20 puntos (2-16)