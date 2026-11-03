Dakar 2026: el paranaense Agustín Asmu le dijo adiós a los Juegos Olímpicos de la Juventud

El tenista de mesa entrerriano luchó hasta el final, pero quedó eliminado en octavos de final.

El paranaense Agustín Asmu se despidió este martes de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de caer en octavos de final con el chino Li Hechen. En su cuarto partido en suelo africano, el entrerriano cayó por 4 a 0, con parciales de 11-3, 11-5, 14-12 y 11-4, al cabo de 27 minutos de juego.

Asmu, único representante provincial en la histórica competencia en Senegal (primera de la historia del deporte olímpico en suelo africano), se topó contra el sexto preclasificado a los YOG (Youth Olympics Games, por sus siglas en inglés) y quedó al margen de la competencia con un registro de dos triunfos y dos derrotas.

En la primera ronda, el argentino venció al beninés Ganiou Abdourahaman por 3 a 0 (11-5, 11-6 y 11-5) y al brasileño Felipe Okano por 3 a 2 (4-11, 11-5, 11-8, 2-11 y 11-1), lo que le permitió clasificar en el segundo puesto del Grupo 1. Su otra derrota en el certamen se dio en el debut a manos del japonés Ryuusel Kawakami por 3 a 0 (11-5, 11-5 y 11-7).

Según informó la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM) este resultado igualó la mejor actuación argentina histórica en el singles de los Juegos Olímpicos de la Juventud, alcanzada por Fermín Tenti en Nanjing 2014.

Cabe destacar que Asmu, de 17 años, completó otra experiencia internacional representando a la Argentina luego de su performance en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, donde obtuvo una medalla de bronce con el equipo mixto de tenis de mesa.

Foto: @fatmoficial