Entre Ríos cosechó 15 medallas en el comienzo de los Juegos Evita

Entre Ríos tuvo un destacado comienzo en los Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados Evita 2026. Durante la primera jornada de competencia, la delegación provincial consiguió 15 medallas, con la natación como una de las disciplinas protagonistas, al aportar seis oros, cuatro platas y dos bronces. A estos resultados se sumaron otras tres preseas en atletismo adaptado.

En natación, Catalina Micheloud consiguió tres medallas doradas en los 200 metros libres, los 100 metros espalda y los 200 metros combinados, cuatro estilos. Santiago Viñesky también se consagró campeón en los 100 metros espalda. Los restantes títulos llegaron a través de las postas 4x50 combinada masculina, integrada por Viñesky, Aarón Britos Folonier, Román Retamar y Agustín Urquiza, y 4x50 combinada mixta, conformada por Viñesky, Micheloud, Retamar y Catalina Roldán. Las cuatro medallas de plata fueron para Viñesky en los 200 metros libres y para las postas 4x50 libre mixta, integrada por Viñesky, Micheloud, Retamar y Roldán; 4x50 libre femenina, con Umma Taborda, Catalina Roldán, Catalina Micheloud y Ainalen Sofía Ramella; y 4x50 libre masculina, conformada por Aarón Britos Folonier, Román Retamar, Agustín Urquiza y Santiago Viñesky. Por su parte, Román Retamar obtuvo dos medallas de bronce en los 100 metros mariposa y los 100 metros libres.

El deporte adaptado también aportó resultados al medallero entrerriano en atletismo. Joel Miorelli consiguió la medalla dorada en salto en largo, en la categoría visual, mientras que Alma Maistegui obtuvo la plateada en los 100 metros y el bronce en lanzamiento de bala, ambas pruebas en la categoría síndrome de Down.

Los protagonistas también compartieron sus sensaciones después de competir. Santiago Viñesky contó: "Obtuve la medalla de plata en los 200 metros libres y también conseguimos el segundo puesto en la posta. Además, quedamos primeros en la posta masculina". Catalina Roldán, representante de Concordia, destacó el resultado conseguido junto a sus compañeros: "Hoy nadé la posta combinada con ellos y quedamos en segundo lugar". Por su parte, Román Retamar repasó sus logros: "Conseguí una medalla de bronce en mariposa, el segundo puesto en la posta libre mixta y el primero en la combinada masculina".





Catalina Micheloud, ganadora de tres pruebas individuales, expresó sus expectativas para lo que resta de competencia: "Espero pasarla bien durante estas últimas jornadas y poder seguir obteniendo buenos resultados". En tanto, Aarón Britos Folonier, integrante de la posta masculina campeona, resaltó el valor de la experiencia compartida: "La experiencia fue hermosa. Venimos muy bien y estoy muy agradecido por el hermoso grupo que tenemos".

Los nadadores también contaron parte de la preparación que realizaron para llegar a esta instancia nacional. "Para estar acá hemos hecho doble turno, yendo a nadar a la madrugada y a la tarde, y haciendo gimnasio siempre", explicaron. Además, destacaron la convivencia con sus compañeros durante la estadía en Mar del Plata, una experiencia que acompaña el desafío deportivo y el crecimiento personal de cada uno.

La delegación entrerriana cuenta en Mar del Plata con el acompañamiento del secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y la directora de Deporte Adaptado, Laura Buson. El trabajo se desarrolla a través de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes. Con quince medallas en el balance de esta primera jornada, los representantes entrerrianos continúan su participación en los Juegos Evita, con nuevas jornadas de competencia por delante.