“Estamos felices por sostener la categoría”, destacó Marcelo Fuentes

Patronato aseguró su permanencia en la Primera Nacional. Patrón empató en Rafaela y la victoria de Chacarita ante Nueva Chicago posibilitó que siga en la categoría más importante del ascenso argentino al menos por una temporada más. El partido ante la Crema fue complicado, con momentos de zozobra, pero finalmente significó la estadía en la divisional.

En este marco, el entrenador Marcelo Fuentes cumplió para el trabajo que fue contratado: le costó, obvio, pero junto a sus dirigidos dejó a Patronato en la categoría. “Llegamos al límite después de hacer un desgaste en un partido definitorio. Estamos felices por sostener la categoría”, dijo el entrenador en la rueda de prensa antes de viajar de Rafaela a Paraná.

Le alcanzó, pero nuevamente cerró un encuentro sin goles. Tuvo chances pero otra vez no fue eficiente. “En la organización de los partidos no teníamos grandes diferencias con los rivales y nos costó cerrarlo o hasta abrirlos, como esta tarde. La falta de gol no les dio seguridad a los delanteros para cerrar partidos”, agregó.

En un momento de la charla, Fuentes también le envió un mensaje al simpatizante de Patronato: “Es una situación dolorosa la del hincha. Los que estamos adentro de la cancha somos profesionales y sufrimos de la misma manera. Fue un año de mucho sufrimiento. Al final, fue intenso el desgaste psicológico y había situaciones que necesitamos estar más atentos”.