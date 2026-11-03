La defensa de Carrick a Lisandro Martínez: “No tengo preocupaciones sobre su compromiso”

Michael Carrick, director técnico de Manchester United, fue categórico en su defensa al entrerriano Lisandro Martínez, en medio de las fuertes críticas por su expulsión en la última derrota contra Chelsea.

El entrenador fue consultado puntualmente si se había sentido decepcionado por el defensor argentino. “No”, lanzó, sin vueltas, en conferencia de prensa este lunes.

“No tengo preocupaciones sobre su compromiso en absoluto. El vestuario está en un buen lugar. Ya lo dije antes: el compromiso de los jugadores hacia el club y hacia mí no lo cuestiono para nada. Necesitamos jugar mejor, podemos tomar mejores decisiones, pero el compromiso no es un problema en lo más mínimo”, añadió.

El zaguero -campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022- quedó en el ojo de la tormenta por sus cuestionamientos a la dirigencia del club (por las que luego pidió disculpas), en medio de la crisis deportiva del equipo.

Tras su expulsión contra Chelsea, Martínez se perderá el duelo contra Aston Villa. Sin embargo, podrá estar a disposición para el compromiso por la Champions League. El United se medirá con la Roma, este martes, en condición de local, por la cuarta fecha de la fase de liga del certamen continental.