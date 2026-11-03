Lionel Messi lamentó la muerte de Jesús De Miguel: “No hay palabras”

El astro argentino Lionel Messi expresó este martes su tristeza en redes sociales por la muerte del futbolista español Jesús de Miguel. “No hay palabras”, manifestó el excapitán de la selección argentina de fútbol.

Jesús de Miguel, de solo 30 años, murió este martes por la madrugada luego de sufrir un fuerte rodillazo en el pecho durante el partido entre su equipo, Tenerife, y Andorra, por la duodécima fecha de la Segunda División de España.

"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", fue el mensaje que compartió Messi en sus redes sociales una vez enterado de la noticia que tiene de luto al mundo del fútbol.

Otra figura del fútbol mundial que se expresó tras la muerte de Jesús de Miguel fue el ex defensor español Gerard Piqué, quien es el dueño del Andorra FC.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús", posteó Piqué en X (ex Twitter) a modo de respuesta al comunicado del Tenerife en el que comunicaba la triste noticia.

El arquero del Andorra cerró sus redes sociales

El principal apuntado por esta situación es el arquero guineoecuatoriano Jesús Owono, quien salió a cortar una contra con una fuerza desmedida y terminó impactando su rodilla contra el pecho de Jesús de Miguel.

Luego de que se confirmara el fallecimiento del jugador español, Owono decidió cerrar sus redes sociales, y medios españoles aseguran que se encuentra devastado por lo sucedido.

Abren investigación por presunto homicidio

La Justicia española y los tribunales de Canarias investigan al arquero Owono, por presunto homicidio imprudente leve tras el choque fatal con Jesús de Miguel. La Policía Nacional abrió diligencias de oficio, un procedimiento obligatorio ante cualquier muerte por causas no naturales, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta medida inicial no constituye una acusación formal contra el futbolista de 25 años ni garantiza que vaya a ser procesado o condenado.

El artículo 142 del Código Penal español prevé penas de uno a cuatro años de cárcel para el homicidio por imprudencia grave, mientras que los casos de imprudencia menos grave se castigan con multas de tres a dieciocho meses, consigna NA.