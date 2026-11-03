Los Juegos Evita tuvieron su apertura en Mar del Plata con presencia entrerriana

Mar del Plata vivió la apertura de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, con una ceremonia en el Polideportivo Islas Malvinas que reunió a alrededor de 7.000 participantes de distintas provincias. Entre Ríos dijo presente con una delegación de 360 deportistas que, desde este martes, comenzará a competir en las diferentes disciplinas de la instancia nacional.

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, acompaña a la delegación junto al director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y la directora de Deporte Adaptado, Laura Buson. Los tres estuvieron presentes en la ceremonia inaugural.

Durante la previa de la apertura, Uranga expresó su alegría por volver a los Juegos y remarcó el entusiasmo de los chicos como una de las mayores satisfacciones de todo el esfuerzo organizativo. También señaló que el encuentro reúne a delegaciones de prácticamente todo el país y que la posibilidad de competir, compartir y generar nuevos vínculos es tan importante como los resultados deportivos.

En representación de Entre Ríos, los encargados de portar la bandera provincial fueron Joel Palacios, atleta de Cerrito, y Ana Paula Albornoz, jugadora de handball de Victoria. Además, durante el desfile de mascotas se destacó la presencia de Carpi, quien acompañó a la delegación entrerriana en una jornada que combinó emoción, música y celebración. La fiesta también contó con la presentación de la banda de cumbia local La Banda de Walter.





La ceremonia fue encabezada por el secretario de Ambiente, Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien dejó formalmente inaugurada la competencia. En su mensaje, destacó al deporte como una escuela de vida y alentó a los jóvenes a valorar el camino recorrido, las experiencias compartidas y las amistades que nacen en este tipo de encuentros, más allá de las medallas que puedan conseguir.

Antes de la apertura, y luego de un extenso viaje, los deportistas tuvieron tiempo para instalarse y descansar en sus alojamientos. Algunos aprovecharon para conocer la costa atlántica, caminar por la peatonal y acercarse al mar, una experiencia especial para quienes lo conocían por primera vez. Para muchos, estos momentos también forman parte de lo que hace inolvidable a los Juegos.

Los más de 350 representantes entrerrianos iniciaron este martes su recorrido en la competencia nacional, que se extenderá hasta el 7 de noviembre y reunirá durante toda la semana a jóvenes de distintas provincias en busca de un lugar en los podios de los Juegos Evita.

Cabe destacar que la presencia entrerriana se concreta a partir del trabajo de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes. El traslado, el alojamiento, las comidas, la organización y el acompañamiento de los atletas forman parte de un esfuerzo compartido por el gobierno provincial, con recursos del Tesoro de Entre Ríos y el aporte del Iafas.