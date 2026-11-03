Nueva Chicago pidió disculpas y calificó el descenso de “fracaso deportivo”

La comisión directiva de Nueva Chicago le pidió disculpas a sus socios por el descenso a la Primera B Metropolitana y manifestó “un profundo dolor” por “no haber estado a la altura” de la confianza depositada por sus hinchas en esta temporada de la Primera Nacional, que logró la permanencia en la última fecha.

En redes sociales, el Torito de Mataderos informó que las actividades continuarán su curso normal y se tomarán una semana para anunciar las primeras medidas, luego de la pérdida de categoría en el clásico ante Chacarita Juniors (derrota por 2 a 0).

En el día posterior a un duro descenso que incluyó incidentes en las inmediaciones del estadio del Verdinegro después del partido, la dirigencia del conjunto del barrio porteño de Mataderos le pidió disculpas a sus hinchas por la “tristeza” que les provocaron.

“Sabemos cuánto significa Chicago en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros” continúa el mensaje, que lamenta haber “fallado” y no estar a la altura del “esfuerzo de cada socio y cada familia, que sostiene al club”.

Además de agradecerle a los hinchas por la “muestra de lealtad y amor” que dejaron clara al acompañar al equipo “en los momentos más difíciles”, la dirigencia calificó al momento como un “fracaso deportivo” y asumió la responsabilidad por “las decisiones tomadas y los errores cometidos en la conducción del fútbol profesional”.

Y agregaron: “Comprendemos la bronca, respetamos las críticas y nos corresponde dar las explicaciones que nuestros socios e hinchas merecen”. Asimismo, se indicó que en el club transitan un momento de “autocrítica y replanteos”, con decisiones y medidas que empezarán a ser comunicadas en la próxima semana, “poniendo siempre los intereses de Chicago por encima de cualquier consideración personal”.

Por último, desde la comisión se aseguró que las disciplinas, actividades sociales y culturales y categorías formativas continuarán desarrollándose con total normalidad, afirmando que “el club está de pie, ordenado y en pleno funcionamiento”, resaltando también un “crecimiento institucional” que contrasta con la realidad deportiva del Verdinegro.