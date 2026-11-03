Selección: en la primera lista sin Messi, Argentina mostrará una sorpresa y dos retornos

En su primera convocatoria ya sin Lionel Messi en el equipo, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, presentó la nómina de citados para los últimos amistosos del año, ante Uruguay y Costa Rica, el 13 y 17 de noviembre. En la lista se destacan la novedad del defensor Aaron Anselmino, en tanto que Gonzalo Montiel y Mariano Troilo vuelven a la consideración del DT.

En una lista con muchos nombres esperables, también se destaca la presencia de Emiliano Martínez, quien fue operado después de su escalofriante lesión de mandíbula y todavía no volvió a jugar en Chelsea. De todas maneras, Scaloni parece precavido y, ante la posibilidad de que Dibu no llegue, citó a tres arqueros más: Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos amistosos 🇦🇷 📝 https://t.co/SqoaIewEQR https://t.co/Kxysq82w1A — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 3, 2026

Para Anselmino, de 21 años, será su primera convocatoria con la selección Mayor. El defensor central surgido en Boca había sido una de las grandes apariciones del fútbol argentino y, tras apenas 18 partidos con el Xeneize, fue vendido al Chelsea por 18 millones de dólares, más bonus por objetivos. Las lesiones, sin embargo, le impidieron mostrar su mejor versión y fue cedido a Borussia Dortmund, equipo en el que sí pudo hilvanar buenas actuaciones. Después de otra breve cesión, por Racing de Estrasburgo, Anselmino regresó a Chelsea, pero se lesionó durante un amistoso ante el Johor de Malasia y, por ahora, no vio minutos oficiales con Xabi Alonso.

Troilo, por su parte, fue citado por segunda vez a la selección argentina. Su primera vez había sido en mayo de 2025, cuando Scaloni lo convocó para los partidos de Eliminatorias ante Chile y Colombia. Aquella vez, sin embargo, no logró sumar minutos oficiales.

Otro que vuelve a la consideración del DT es Montiel, quien después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 no había sido citado por Scaloni. Esta vez, después de la caída de River en el Superclásico con expulsión incluida para el lateral derecho, sí fue convocado por el DT de la Albiceleste.

De esta manera, Scaloni ya tiene a sus elegidos para los encuentros última fecha FIFA de año: el 13 de noviembre, en La Bombonera, ante Uruguay, y el 17 del mismo mes, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante Costa Rica.