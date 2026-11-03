Turismo Carretera: “Pope” Bonelli y Agustín Canapino, con suerte dispar en Río Cuarto

El uruguayense Próspero Bonelli y Agustín Canapino buscarán mejorar su performance este fin de semana, cuando el Turismo Carretera vuelva a visitar el trazado de Río Cuarto, Córdoba. Es que ambos estuvieron entre los 48 inscriptos de la temporada 2012, la última vez que el TC visitó el autódromo cordobés, pero tuvieron suerte dispar.

Cuando se repasan los resultados de esa sexta fecha, el global lo dejó mejor a Bonelli. Próspero clasificó 13, fue quinto en la serie y quedó 24 en la final, a bordo de un Ford. Por el lado del Titán todo fue muy distinto. En clasificación se ubicó 35, abandonó la serie por la rotura del motor de su Chevrolet y eso lo llevó a no formar parte de la final.

En plena definición de campeonato los protagonistas ponen mucho en juego. Canapino siempre quiere más y hace una apuesta fuerte con la atención del uruguayense como motorista. Por lado de Bonelli es una vidriera que lo puede poner en exhibición.