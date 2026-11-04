Deportes

Básquet: el clásico quedó para Central Entrerriano

04 de Noviembre de 2026 - 09:36
Clásico

El clásico quedó para Central Entrerriano, que le ganó sin atenuantes a La Unión.

En Gualeguaychú, Central Entrerriano venció por 103 a 80 a La Unión de Colón, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El dueño de casa dominó las acciones a lo largo de los 40 minutos. 

El partido en el Bértora 

Un primer cuarto en el que los dirigidos por Martín Guastavino comenzaron con el pie derecho y parecían llevar el mando del partido, hasta que el Rojinegro logró emparejarlo y superarlo. Previo a ir a los vestuarios, el local tomó vuelo y se escapó por 52-41.

A la vuelta del descanso, la visita siguió luchando, ajustó su defensa y, con Sánchez y Eder a la cabeza, logró achicar la diferencia, pero no le alcanzó. Central continuó firme en su línea defensiva y en ataque, logrando sacar una diferencia de 20 puntos y llegando a las tres cifras en el tablero.

Las estrellas de la noche fueron Fausto Moussa y Joaquín Sánchez, con 25 y 19 de valoración, respectivamente. Los artilleros del encuentro fueron Manuel Gómez, con 21 tantos, y, nuevamente, Joaquín Sánchez, con 17 puntos en la visita.

Ahora La Unión recibirá el sábado, en el Carlos Delasoie, a Provincial de Rosario. Por su parte, Central Entrerriano recibirá el domingo al club Regatas de San Nicolás en busca de su tercera victoria al hilo.

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