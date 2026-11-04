Con el paranaense Arrías, ya están los incriptos del TC Pista Mouras

El piloto paranaense acaricia el título en el TC Pista Mouras. (Foto: ACTC)
Con el paranaense Iñaki Arrías se confirmaron los pilotos inscriptos para la 11ª y penúltima fecha del TC Pista Mouras. Este fin de semana, el piloto entrerriano buscará acercarse al título en el autódromo de La Plata, ya que lidera la Copa Coronación con amplio margen.
A falta de dos jornadas para la definición, Arrías tiene 99,5 unidades y es el piloto con más victorias (6). En la última fecha volvió al triunfo y estiró la diferencia con sus principales perseguidores: Damián Pérez está segundo con 49 y tercero Bautista Roqueta con 42 puntos.
Nómina para la fecha 11 del TC Pista Mouras en La Plata:
|
Número
|
Piloto
|
Marca
|
Equipo
|44
|Juan José Conde
|Chevrolet
|Guarnaccia Competición
|47
|Bautista Roqueta
|Dodge
|Canning Motorsport
|48
|Mauricio Etcheverry
|Chevrolet
|Impiombato Motorsport
|63
|Ignacio Lovich
|Dodge
|Canning Motorsport
|72
|Ignacio Díaz
|Dodge
|Galarza Racing
|74
|Facundo Ludueña
|Chevrolet
|Maxi Lucero Racing
|77
|Ignacio Vilas
|Dodge
|Galarza Racing
|100
|Leonardo Forte
|Ford
|Forte Sport
|111
|Ignacio Quintana
|Torino
|Trotta Racing
|122
|Dante Rubiera Hainze
|Ford
|Spataro Racing
|144
|Martín Taha
|Ford
|Frano Race
|145
|Iñaki Arrias
|Ford
|Candela Competición
|148
|Daniel Faggiano
|Dodge
|Faggiano Competición
|199
|Damián Pérez
|Dodge
|José C. Paz Racing