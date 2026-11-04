Deportes

Con el paranaense Arrías, ya están los incriptos del TC Pista Mouras

04 de Noviembre de 2026 - 20:00
Iñaki Arrías

El piloto paranaense acaricia el título en el TC Pista Mouras. (Foto: ACTC)

Con el paranaense Iñaki Arrías se confirmaron los pilotos inscriptos para la 11ª y penúltima fecha del TC Pista Mouras. Este fin de semana, el piloto entrerriano buscará acercarse al título en el autódromo de La Plata, ya que lidera la Copa Coronación con amplio margen.

A falta de dos jornadas para la definición, Arrías tiene 99,5 unidades y es el piloto con más victorias (6). En la última fecha volvió al triunfo y estiró la diferencia con sus principales perseguidores: Damián Pérez está segundo con 49 y tercero Bautista Roqueta con 42 puntos.

Nómina para la fecha 11 del TC Pista Mouras en La Plata:

Número

Piloto

Marca

Equipo
44 Juan José Conde Chevrolet Guarnaccia Competición
47 Bautista Roqueta Dodge Canning Motorsport
48 Mauricio Etcheverry Chevrolet Impiombato Motorsport
63 Ignacio Lovich Dodge Canning Motorsport
72 Ignacio Díaz Dodge Galarza Racing
74 Facundo Ludueña Chevrolet Maxi Lucero Racing
77 Ignacio Vilas Dodge Galarza Racing
100 Leonardo Forte Ford Forte Sport
111 Ignacio Quintana Torino Trotta Racing
122 Dante Rubiera Hainze Ford Spataro Racing
144 Martín Taha Ford Frano Race
145 Iñaki Arrias Ford Candela Competición
148 Daniel Faggiano Dodge Faggiano Competición
199 Damián Pérez Dodge José C. Paz Racing

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