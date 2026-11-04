El entrerriano Marcos Kremer será titular el viernes frente a Irlanda

El rugbier concordiense será de la partida el viernes en Dublín por el Nations Championship.

El entrerriano Marcos Kremer será titular en Los Pumas para visitar a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, en el marco del Nations Championship. El partido será el próximo viernes desde las 17.10 (hora argentina) y marcará el inicio del cierre de la temporada para los dirigidos por Felipe Contepomi.

El concordiense formado en Los Espinillos que se desempeña en Clermont Auvergne del Top 14 de Francia fue confirmado este miércoles en la formación del seleccionado argentino de rugby.

Los argentinos e irlandeses se enfrentan desde 1952 y ya acumulan 25 duelos, de los cuales Los Pumas ganaron 8, perdieron 16 y empataron una vez. Entre las más recordadas victorias sobresalen las ocurridas en los Mundiales de 1999, 2007 y 2015 (el 43-20 en los cuartos de final del Mundial 2015 fue la última vez que el equipo argentino vencieron al trébol).

Además, el conjunto nacional buscará por primera vez una victoria ante el seleccionado irlandés en el Aviva Stadium, escenario que le trae un gran recuerdo a los comandados por Contepomi ya que el año pasado se impusieron ante los British & Irish Lions por 28-24.

El del próximo viernes será el primero de los compromisos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputarán en el último tramo del año. Luego se medirán con Italia en Génova (14/11) y con Francia en París (21/11), antes del fin de semana de finales en Twickenham, Londres (27, 28 y 29/11).

A continuación, la formación de Los Pumas para visitar a Irlanda en Dublín:

Boris Wenger (11 caps)

Julián Montoya (120 caps) – Capitán

Francisco Moreno (3 caps)

Guido Petti (104 caps)

Pedro Rubiolo (31 caps)

Juan Martín González (51 caps)

Marcos Kremer (83 caps)

Pablo Matera (127 caps) – Vicecapitán

Gonzalo García (19 caps)

Tomás Albornoz (24 caps)

Mateo Carreras (36 caps)

Santiago Chocobares (35 caps)

Justo Piccardo (13 caps)

Bautista Delguy (42 caps)

Juan Cruz Mallía (51 caps) – Vicecapitán

Finishers

Leonel Oviedo (3 caps)

Mayco Vivas (44 caps)

Joel Sclavi (32 caps)

Efraín Elías (6 caps)

Juan Martín Scelzo (2 caps)

Simón Benítez Cruz (15 caps)

Gerónimo Prisciantelli (6 caps)

Lucio Cinti (45 caps)

Calendario completo Nations Championship

6 de noviembre – Los Pumas - Irlanda – 17.10 – Dublín14 de noviembre – Los Pumas - Italia –8.40 – Génova21 de noviembre – Los Pumas - Francia – 17.10 – París27, 28 y 29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres