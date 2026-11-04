El Rally Entrerriano llega a Santa Anita para disputar la penúltima fecha del campeonato

El Rally Entrerriano afrontará este fin de semana su penúltimo compromiso de la temporada en Santa Anita, donde los binomios buscarán sumar puntos importantes en una competencia que otorgará un 50% extra. El Balneario Municipal será el centro de operaciones, con los parques de servicio y cerrado, la verificación técnica y la Dirección de la Prueba.

La actividad comenzará el viernes 6 de noviembre con las verificaciones administrativa y técnica, además del reconocimiento de los caminos. Por la tarde se realizará el Shakedown en el Circuito Santa Anita, con dos pasadas cronometradas. La jornada finalizará con la reunión de pilotos y la largada simbólica frente al Municipio.

El sábado 7 se disputará la primera etapa, integrada por tres pasadas al tramo Escuela de Campo–Balneario Santa Anita, de 20,53 kilómetros. Los horarios previstos para las pruebas especiales son 11.38, 13.51 y 16.04. El primer auto partirá desde el Balneario Municipal a las 11.

La segunda etapa, programada para el domingo 8, tendrá cinco pruebas especiales. Se correrán tres pasadas al tramo Acceso a Santa Anita–Tránsito Pesado, de 7,07 kilómetros, y dos al sector Balneario Santa Anita–Escuela de Campo, de 20,18 kilómetros. La última pasada del primer tramo será la Power Stage, prevista para las 12.50.

En total, el rally contará con ocho pruebas especiales y 123,16 kilómetros de velocidad, además de 107,36 kilómetros de enlaces. El recorrido general alcanzará los 230,52 kilómetros.

El cierre está previsto para el domingo, con el ingreso al Parque Cerrado Final a las 13.10, la Verificación Técnica Final desde las 14.30 y la ceremonia de podio a las 15, en el Balneario Municipal.