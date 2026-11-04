Fútbol: el entrerriano Lisandro Martínez es candidato a ser capitán de la selección argentina

Ante las numerosas bajas en la lista de Scaloni, "Licha" Martínez podría llevar la cinta de capitán.

El futbolista entrerriano Lisandro Martínez figura entre los candidatos a portar la cinta de capitán en la próxima doble fecha FIFA que afrontará la selección argentina, frente a Uruguay y Costa Rica en La Bombonera y La Plata, respectivamente.

Es que además de la ausencia de Lionel Messi (ya retirado del equipo nacional), tampoco estará Cristian Cuti Romero –quien heredó la capitanía– y tampoco Lautaro Martínez, ambos lesionados.

El otro designado es Emiliano Dibu Martínez, aunque aún se sigue recuperando de la fractura de mandíbula que sufrió a mediados de septiembre en la Premier League y no tiene garantizada su presencia como titular en los amistosos. Si el arquero de Chelsea está en condiciones de atajar, se ajustará los guantes y el brazalete. Caso contrario, hay varios referentes del plantel nacional que podrían llevarlo.

Nicolás Tagliafico, una pieza fija desde el comienzo de la era Scaloni y el primer capitán que tuvo allá por septiembre de 2018, podría liderar a Argentina dentro del campo de juego. En el fondo también hay otro caudillo dispuesto a asumir tamaña responsabilidad como el entrerriano Lisandro Martínez.

Unos metros más adelante, ya sin dos históricos como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, y también sin Leandro Paredes, suspendido por 10 partidos, resaltan las presencias de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos mediocampistas que no tienen problemas en pegar el grito al cielo con tal de despabilar a sus compañeros, consigna TyC Sports.