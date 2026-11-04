Karting Entrerriano: Gualeguay vibró con grandes espectáculos y un nuevo campeón

En Gualeguay se corrió la anteúltima fecha del calendario 2026 del Karting Entrerriano.

El Karting Entrerriano pasó por el “Kartódromo Jorge Frare” de la ciudad de Gualeguay para disputar el Pre Coronación con 134 pilotos en pista. La nueva cita de la temporada que tuvo grandes espectáculos en pista, numerosas emociones y la consagración de un nuevo campeón.

La actividad del sábado, luego de las clasificaciones, tuvo su primera gran noticia: Franco Balbuena, se convirtió en el nuevo campeón de la 150 cc Sin Banco. Sumándose al ya consagrado Santiago Secchi en la 110 cc Escuela,

El domingo, con un cielo amenazante durante toda la jornada, pero sin que finalmente llegara la lluvia, se desarrollaron grandes espectáculos tanto en las series como en las finales, con carreras vibrantes y definiciones que dejaron mucho por resolver de cara al Coronación.

En la 110 cc Escuela, Santiago Secchi sigue imparable. Consiguió su novena victoria consecutiva y llegará al Coronación con la posibilidad de cerrar una temporada perfecta, buscando consagrarse campeón invicto.

En la 150 cc Promocional, Lorenzo González celebró su primera victoria dentro del Karting Entrerriano, mientras que Jeremías Esquivel hizo lo propio en la 150 cc Junior A, luego de protagonizar una final vibrante.

Luca Fiorotto volvió a festejar en la 150 cc Mayores B, quedándose con la victoria tras la sanción aplicada a Angerosa.

En la 150 cc Mayores C, Agustín Fabián también heredó el triunfo luego de la sanción a Bonin y regresó a lo más alto del podio.

La 150 cc Master C tuvo como ganador a Santiago Antivero, quien con este resultado estiró la definición del campeonato hasta la última fecha.

Por último, en la 150 cc Sin Banco, Enzo De Zan se quedó con la victoria en el patio de su casa y ante su gente, coronando un fin de semana especial en Gualeguay.

Por su parte la Escuelita Light sigue sumando protagonistas y niños haciendo sus primeras experiencias arriba del karting de forma participativa y no competitiva.

El Pre Coronación dejó nuevos campeones, grandes festejos y campeonatos que llegan abiertos a la última cita del año.

El campeonato tendrá su gran definición los próximos 4, 5 y 6 de diciembre, en el marco del Coronación. La sede todavía no está confirmada y se dará a conocer en las próximas horas, cuando se defina el escenario que recibirá la última fecha de la temporada del Karting Entrerriano.