La entrerriana Cherot participará de un Campus internacional en Singapur

La entrerriana Santina Cherot fue seleccionada para participar de un Campus internacional que se desarrollará del 18 al 21 de noviembre de 2026 en Singapur. La jugadora de 17 años, que actualmente compite en la Liga Nacional Femenina con el Rojo, recibió la convocatoria para formar parte de la primera edición del Women's Basketball Without Borders Next Up.

La actividad será organizada conjuntamente por la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), dos de las principales entidades del básquet mundial.

La convocatoria representó una oportunidad para que la joven deportista participe de una experiencia internacional vinculada al desarrollo del básquet femenino.

El campamento se llevará adelante durante cuatro jornadas, entre el miércoles 18 y el sábado 21 de noviembre, en Singapur. La participación de Cherot se producirá mientras desarrolla su carrera deportiva en la Liga Nacional Femenina, una de las principales competencias del básquet argentino.