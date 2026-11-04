Mundial de Padel: con Aránzazu Osoro, Argentina también le ganó a Bélgica

Con la paranaense Aránzazu Osoro, Argentina también le ganó a Bélgica en el Mundial de Padel.

Argentina tuvo una nueva jornada positiva en el Mundial de Pádel 2026, que se disputa en Doha, Qatar. En una nueva jornada de acción, los equipos nacionales masculino y femenino consiguieron victorias por 3-0 y mantuvieron sus campañas invictas en la fase de grupos.

El seleccionado masculino, dirigido por Gabriel Reca, superó a Países Bajos y sumó su segundo triunfo consecutivo, después del debut ante Australia. Por su parte, el equipo femenino derrotó a Bélgica y también alcanzó su segunda victoria, luego de haber vencido a Chile.

El seleccionado femenino también consiguió una victoria contundente. Argentina venció 3-0 a Bélgica en la segunda fecha del Grupo B y completó la serie sin ceder ningún set.

Delfina Brea y Martina Fassio abrieron la jornada con un contundente doble 6-0 frente a Nathalie Sermant y Manon Van Mol. En el segundo encuentro, Aránzazu Osoro y Virginia Riera derrotaron a Jil Pysson y Elyne Boeykens por 6-4 y 6-2, asegurando la serie para el equipo argentino.

Finalmente, Julieta Bidahorria y Claudia Jensen cerraron la jornada con un triunfo por 6-1 y 6-2 ante Hélène Wyckaert y An-Sophie Mestach.

Es recordar que, en la primera presentación, Argentina había vencido 3-0 a Chile. Así, el conjunto femenino acumula seis partidos ganados y ninguno perdido en sus dos series disputadas.

Por el primer puesto

La actividad de este miércoles tendrá un cruce determinante para las posiciones de los grupos: Argentina enfrentará a Francia en las dos ramas. En el cuadro femenino, ambos seleccionados llegan con dos series ganadas. Además, ya tienen asegurada su clasificación a los cuartos de final, por lo que el enfrentamiento definirá quién termina primero en el Grupo B.

En el masculino, el partido también será clave para establecer las posiciones finales del Grupo A. Argentina llega con dos victorias consecutivas, mientras que Francia también ganó su serie frente a Australia durante la segunda jornada.

La programación publicada para el miércoles ubica el encuentro femenino en el Grand Stand 2 y el masculino en la cancha 5. Los partidos de la fase de grupos femeninos comienzan a las 8 de Argentina, mientras que el cruce masculino está previsto desde las 12.