Rumbo a los Juegos de la Región Centro: la preselección entrerriana U15 entrenará en Vilaguay

La preselección masculina U15 entrenará de cara a la cita del 21 y 22 de noviembre.

La preselección masculina U15 de básquetbol llevará a cabo una nueva jornada de entrenamientos el próximo lunes 9 de noviembre en Villaguay, con miras a la participación del representativo de la Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER) en los Juegos de la Región Centro.

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Club Parque y contará con la participación de los jugadores convocados por el cuerpo técnico provincial, encabezado por Francisco Silvestrini y Tomás Chervo.

La jornada tendrá modalidad de doble turno. El primer entrenamiento se realizará de 10.30 a 12.30, mientras que por la tarde los trabajos se retomarán de 15 a 17, con un espacio intermedio destinado al almuerzo y descanso. Los jugadores deberán presentarse a las 10 en el Club.

El objetivo principal del proceso es llegar en las mejores condiciones a los Juegos de la Región Centro, que se disputarán los días 21 y 22 de noviembre en San Francisco, Córdoba, donde Entre Ríos se medirá con los seleccionados de Córdoba y Santa Fe.

La nómina de convocados:

Imanol Echazarreta (Atlético Tala) | ARBPR

Benicio Lanzi (Parque Sur) | ARBPR

Jerónimo Torres (Parque Sur) | ARBPR

Benicio Fernández (Parque Sur) | ARBPR

Agustín Gianello (Regatas Uruguay) | ARBPR

Augusto Gradizuela (Rocamora) | ARBPR

Marcos D’Angelo (Zaninetti) | ARBPR

Santiago Sauer (Estudiantes – Paraná) | APB

Augusto Faría (Estudiantes – Paraná) | APB

Edgar Andreoli (Talleres) | APB

Victorio Greca (Echagüe) | APB

Ciro Portela Quero (Atlético María Grande) | APB

Mateo Moscardi (Patronato) | APB

Bruno Challiol (Sportivo San Salvador) | ABC

Lautaro Bejarano (Sportivo San Salvador) | ABC

Santiago Di Franco (Sportivo San Salvador) | ABC

Luca Morel Pohol (La Unión) | ACB

Alejo Fernández Becker (SyD San José) | ACB

Benjamín Soto (Urquiza) | ABSE