Rumbo a los Juegos de la Región Centro: la preselección entrerriana U15 entrenará en Vilaguay

La preselección masculina U15 entrenará de cara a la cita del 21 y 22 de noviembre.
La preselección masculina U15 de básquetbol llevará a cabo una nueva jornada de entrenamientos el próximo lunes 9 de noviembre en Villaguay, con miras a la participación del representativo de la Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER) en los Juegos de la Región Centro.
La actividad se desarrollará en las instalaciones del Club Parque y contará con la participación de los jugadores convocados por el cuerpo técnico provincial, encabezado por Francisco Silvestrini y Tomás Chervo.
La jornada tendrá modalidad de doble turno. El primer entrenamiento se realizará de 10.30 a 12.30, mientras que por la tarde los trabajos se retomarán de 15 a 17, con un espacio intermedio destinado al almuerzo y descanso. Los jugadores deberán presentarse a las 10 en el Club.
El objetivo principal del proceso es llegar en las mejores condiciones a los Juegos de la Región Centro, que se disputarán los días 21 y 22 de noviembre en San Francisco, Córdoba, donde Entre Ríos se medirá con los seleccionados de Córdoba y Santa Fe.
La nómina de convocados:
Imanol Echazarreta (Atlético Tala) | ARBPR
Benicio Lanzi (Parque Sur) | ARBPR
Jerónimo Torres (Parque Sur) | ARBPR
Benicio Fernández (Parque Sur) | ARBPR
Agustín Gianello (Regatas Uruguay) | ARBPR
Augusto Gradizuela (Rocamora) | ARBPR
Marcos D’Angelo (Zaninetti) | ARBPR
Santiago Sauer (Estudiantes – Paraná) | APB
Augusto Faría (Estudiantes – Paraná) | APB
Edgar Andreoli (Talleres) | APB
Victorio Greca (Echagüe) | APB
Ciro Portela Quero (Atlético María Grande) | APB
Mateo Moscardi (Patronato) | APB
Bruno Challiol (Sportivo San Salvador) | ABC
Lautaro Bejarano (Sportivo San Salvador) | ABC
Santiago Di Franco (Sportivo San Salvador) | ABC
Luca Morel Pohol (La Unión) | ACB
Alejo Fernández Becker (SyD San José) | ACB
Benjamín Soto (Urquiza) | ABSE