Torneo Clausura: en River, el DT Ponzio convocó al paranaense Elías Núñez

Tras la derrota en el Superclásico, River Plata finalizará su participación en la primera fase del Torneo Clausura este jueves cuando visite al descendido Aldosivi de Mar del Plata. Tras el entrenamiento de este miércoles, el DT Leonardo Ponzio dará a conocer la lista de concentrados con dos importantes novedades: las presencias del paranaense Elías Núñez y del chaqueño Felipe Esquivel.

Ante la baja de personal por lesión y expulsados, Leonardo Ponzio decidió subir a dos pibes que este martes fueron titulares en el triunfo agónico de la Reserva sobre Tigre, señala Paraná Deportes.

Elías Núñez nació en la capital entrerriana, tiene 19 años y juega de mediocampista central (su ídolo es justamente el DT del CARP). El futbolista llegó al club de Núñez a los 12 años. Tras superar pruebas y entrenamientos organizados por la entidad Millonaria en Viale y en Gualeguay, quedó seleccionado entre alrededor de 400 chicos. Se mudó a Buenos Aires y desde hace tiempo es parte de las inferiores.

Ante las bajas por lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera, y el rendimiento opaco del pibe Lucas Silva en el Superclásico jugado en La Bombonera, Ponzio se inclinó por Núñez, quien concentraría con la Primera para el duelo ante Aldosivi.

Aún sin contrato, Núñez integraría el banco de suplentes en lo que sería otro paso más en la entidad Millonaria.