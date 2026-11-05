Diamante se prepara para vivir la 10° edición del “Torneo del Negro”

El Club Atlético Diamantino llevará adelante el 7 y 8 de noviembre de 2026 la décima edición del “Torneo del Negro” de Fútbol Infantil, una propuesta organizada por la Subcomisión de Fútbol que volverá a reunir a cientos de chicos y a instituciones de diferentes localidades de la región y el país.

El certamen tendrá como escenario a la ciudad de Diamante, que durante dos jornadas se convertirá en punto de encuentro del fútbol infantil. Se espera la participación de alrededor de 550 gurises, representantes de clubes de Villa Aranguren, Valle María, Strobel, Crespo, Nogoyá, Paraná, Santa Fe, Franck, San Carlos y Esperanza, además de las instituciones locales y otras localidades invitadas.

En esta edición 2026, la competencia estará destinada a las categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019-2020, que tendrán la oportunidad de compartir una experiencia deportiva en un ámbito de camaradería, integración y aprendizaje.

“Estamos con una gran expectativa porque, gracias a Dios, este año se nos llenó el cupo de participantes. La gente de otras localidades cada vez que viene a Diamante se vuelve feliz, disfrutan de las instalaciones del Club; así que estamos muy felices”, expresó la profesora y una de las impulsoras del evento, Camila Geuna.

Por otra parte, hizo referencia a la felicidad de los jugadores del CAD: “Es un torneo que los chicos del CAD esperan con muchas ansias; es la fecha que más esperan durante todo el año porque es cuando reciben en su casa a jugadores de otros lugares, hacen muchísimos amigos y la pasan de la mejor manera”.

Con diez ediciones de trayectoria, el Torneo “El Negro” se consolida como una de las propuestas de referencia para el fútbol formativo de la región, promoviendo el encuentro entre clubes, el intercambio de experiencias y el crecimiento de los más pequeños a través del deporte.

Fuente: NG Digital