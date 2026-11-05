“Dos fechas con mala suerte no nos van a sacar la ilusión”, indicó Tomás Pellandino

El piloto entrerriano Tomás Pellandino llegará a la anteúltima fecha del TC Pista Pick Up y buscará en el autódromo de La Plata recuperar el liderazgo a bordo de su Ford Ranger, a dos fechas del final de la Copa Coronación.

“Ya encarando las últimas dos fechas del año. Estoy entusiasmado, con ganas de llevarnos al campeonato, pero obviamente esto es largo y falta. La última es de puntaje y medio, así que puede pasar cualquier cosa”, expresó Pellandino, que está a 6,5 puntos de Santiago Biagi, con 117,5 puntos en juego.

El de Concepción del Uruguay ganó la Etapa Regular, pero tras dos fechas flojas, cayó hasta el segundo lugar, y Pellandino compartió sus sensaciones de su último tramo: “Arrancamos la Copa un poco mal. En Balcarce y en la última en La Plata no nos fue nada bien. Tuvimos muchísima mala suerte, pero sabemos que estamos firmes, que tenemos que hacer las cosas bien este fin de semana para descontar puntos y llegar mejor parado a la última”.

Ahora el entrerriano quiere dejar todo para ir a por el campeonato. Con dos victorias y 5 podios, Pellandino es, junto a Biagi, un claro candidato al campeonato de las TC Pista Pick Up: “Estamos trabajando con todo el equipo para llevarnos al campeonato y estoy súper entusiasmado. Dos fechas con mala suerte no nos van a sacar la ilusión, así que vamos a seguir peleando hasta el final”. Por último, Pellandino le agradeció a todas sus publicidades.