Entre Ríos continúa sumando experiencias y medallas en los Juegos Nacionales Evita 2026

Con la natación y el atletismo como principales protagonistas, la delegación de Entre Ríos sumó nuevas medallas en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollan en Mar del Plata. Fueron 24 las nuevas preseas: en juveniles, la natación aportó 6 y el atletismo 7, mientras que el deporte adaptado sumó 5 desde el atletismo y 7 desde la pileta.

Entre los representantes provinciales del deporte adaptado se han destacado Eric Rivas, quien consiguió cuatro medallas doradas, y Cecia Leyes, que participa por primera vez en un encuentro deportivo de estas características.

Desde La Feliz, la directora de Deporte Adaptado de Entre Ríos, Laura Buson, destacó los resultados alcanzados durante las jornadas y el trabajo que se desarrolla junto a los deportistas, sus entrenadores y sus familias. "Estamos muy contentos. Entre ayer y hoy tuvimos muchos logros en lo que es deporte adaptado. Vinimos con siete disciplinas", expresó.





Por su parte, Eric Rivas celebró con emoción sus cuatro primeros puestos en natación. El joven valoró la preparación realizada para llegar a la competencia y recordó también su participación en Ecuador, donde obtuvo siete medallas: una de oro, tres de plata y tres de bronce. Además, destacó la posibilidad de compartir las jornadas con deportistas de otras provincias y establecer vínculos a través de distintas formas de comunicación. Su participación en Mar del Plata continuaba con pruebas de 25 metros mariposa y pecho.

Otra de las historias que representa el alcance de esta experiencia es la de Cecia Leyes. La nadadora llegó a los Juegos después de una preparación sostenida junto a sus profesores, quienes celebraron su clasificación y acompañaron el proceso de entrenamiento. Si bien en su categoría realizó una prueba participativa al no contar con competidoras, destacó la emoción de conocer nuevos lugares, personas y formar parte de una competencia nacional.

Para Cecia, la natación tiene un significado especial desde su infancia. "Yo aprendí a caminar en el agua, entonces siempre estuve relacionada al deporte", contó. Su testimonio refleja cómo el acceso a la actividad deportiva puede convertirse en una oportunidad de desarrollo, participación y encuentro, más allá de los resultados competitivos.

Buson también puso el acento en el trabajo que sostiene cada trayectoria deportiva y en el compromiso de quienes acompañan a los jóvenes durante todo el año. "Hay un esfuerzo enorme de la familia y de los entrenadores. Uno ve todo lo que hacen durante el año y queda muy conmovido por la dedicación y el compromiso que tienen", señaló, al destacar la importancia de visibilizar el deporte adaptado y a sus protagonistas.