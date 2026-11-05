Federal Amateur: Atlético Paraná-Juventud Unidas, con árbitro para la ida

Atlético Paraná recibirá a Juventud Unida el domingo, a las 16.30, en el partido de ida de las semis del TRFA.

Atlético Paraná y Juventud Unida de Gualeguaychú disputarán el domingo, desde las 16.30 y en el estadio “Pedro Mutio”, el partido de ida de una de las llaves de ida de las semifinales de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

Para los primeros 90 minutos de la llave entre los dos representantes entrerrianos, el Consejo Federal de AFA confirmó que el partido contará con una terna arbitral de Totoras, Santa Fe: Santiago Mereles será el árbitro principal y será secundado por Claudio Chapela y Daniel Pereyra.

En tanto que el emparejamiento se definirá en la localidad del sur entrerriano, donde la Juve será local. Esta llave determinará qué equipo entrerriano jugará la definición por el ascenso al Torneo Federal A de fútbol 2027.

Por otra parte, en la otra semifinal de la Región Litoral Sur se verán las caras Colón de San Justo y Ben Hur de Rafaela. La primera parada de la llave será este domingo, a partir de las 18 en cancha del primero.