Fin de una era: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Este jueves, con una profunda carta leída en voz alta, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portutal y sacudió al mundo del fútbol. Su historia con la camiseta de su país se extendió durante 23 años, tiempo suficiente para pulverizar todo tipo de récords.

A lo largo de estas más de dos décadas, el delantero fue construyendo su leyenda: disputó 234 partidos, marcó 146 goles y levantó tres títulos (Eurocopa 2016 y Nations League 2019 y 2025). Nadie ganó más que él en tierras lusitanas.

Luego de un tiempo de reflexión tras el cortocircuito con el técnico Jorge Jesús, que derivó en su salida intempestiva de la concentración en plena fecha de Nations League allá por finales de septiembre, y que le valió una multa irrisoria, Cristiano decidió cerrar esta etapa de su carrera con 41 años.

El comunicado de CR7

"A los portugueses. Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, expresó el inoxidable atacante, con una voz firme y segura que no da lugar al arrepentimiento.

Y explicó a sus millones de seguidores y fanáticos alrededor del mundo: “No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”.

A su vez, recordó sus mayores proezas como también las derrotas dolorosas: "Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”

A medida que iba avanzando su lectura, Cristiano aprovechó para agradecer a todos los compañeros que lo apoyaron en este camino y sobre todo a su familia. “He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”, cerró su despedida, que fue musicalizada con “O Amor a Portugal”, de Dulce Pontes.

Su historia con la selección portuguesa

Su debut absoluto se dio el 20 de agosto de 2003, en el triunfo 1-0 ante Kazajistán. Con apenas 18 años, cinco meses y 15 días, el entrenador Luiz Felipe Scolari lo mandó a la cancha en el entretiempo para reemplazar nada menos que a un emblema como Luis Figo. Ni el más optimista de los portugueses imaginaba entonces lo que iba a suceder en las temporadas venideras.

La máxima alegría se dio el 10 de julio de 2016, cuando Portugal derrotó 1-0 a Francia y se consagró campeón de la Eurocopa, el primer título internacional en la historia de la nación. Afectado por una lesión de rodilla izquierda, Cristiano no pudo completar el partido y terminó festejando y llorando como un hincha más desde el banco de suplentes. Su beso al trofeo plateado quedará grabado en su retina para siempre.

Tres años después dio otra vuelta olímpica tras conquistar la Nations League 2019 y repitió la gesta en 2025. Los tres títulos hoy brillan en su museo personal junto a cinco Champions League y cinco Balones de Oro.

La única cuenta pendiente que le quedó fue ganar el Mundial. Jugó seis ediciones y jamás pudo la barrera de las semifinales. En su debut, en Alemania 2006, logró su mejor posición: el cuarto puesto.