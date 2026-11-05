Mundial de Pádel: con presencia paranaense, Argentina avanzó invicta a cuartos

Con presencia de la paranaense Aranzazú Osor, Argentina avanzó invicta a cuartos de final del Mundial de Pádel.

El equipo argentino completó una primera fase perfecta en el Mundial de pádel al superar a Francia por 3-0. De esta manera, también cerró su participación en el Grupo B con triunfos ante Bélgica y Chile, siempre por el mismo marcador, y avanzó a los cuartos de final con puntaje ideal.

En el último cruce de la fase inicial, Delfina Brea, número uno del mundo, y Claudia Jensen abrieron la serie con una contundente victoria por 6-0 y 6-0 ante Merah y Soubrié.

Luego, la paranaense Aranzazú Osoro y Martina Fassio se impusieron por 6-2 y 6-2 frente a Mansart y Pothier, mientras que Virginia Riera y Julieta Bidahorria completaron el 3-0 con un 6-1 y 6-1 ante Godallier y Bahurel, reproduce Paraná Deportes.

De esta manera, Argentina terminó la fase de grupos con seis puntos y un registro de nueve partidos ganados y ninguno perdido, sin entregar sets en los tres enfrentamientos y ahora espera rival para los cuartos de final.

En cuartos de final, las chicas, vigentes subcampeonas, irán contra Portugal, que fue segundo detrás de Países Bajos en el Grupo D.

Por su parte, los varones, campeones vigentes del torneo, también cumplieron con el objetivo de clasificar primeros. El primer triunfo estuvo en manos de Agustín Tapia y Valentino Libaak, que superaron por 5-7, 6-3 y 6-4 a Timéo Fonteny y Maxime Joris. Recién en el tercer día de competencia llegó el primer set perdido de Argentina.

Luego de la luchada victoria, Federico Chingotto y Franco Stupaczuk confirmaron la victoria con un contundente 6-2 y 6-1 ante Yoan Boronad y Jeremy Robert. Con todo definido, Martín Di Nenno y Gonzalo Alfonso derrotaron a Dylan Guichard y Bastien Blanqué por doble 6-2. En cuartos de final, los chicos enfrentarán a Alemania, que le ganó la pulseada a Chile y finalizó segundo en el grupo que lideró Portugal.