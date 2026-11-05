TC2000: con un entrerriano en la nómina, está todo dado para que Toyota siga en 2027

Es casi un hecho que el crespense Emiliano Stang continuará en el equipo Toyota de TC2000 para 2027.

Darío Ramonda, jefe del equipo Toyota confirmó la continuidad del equipo en el TC2000 para el año 2027, a falta de dos carreras para el final del campeonato. La noticia se dio a conocer tras el histórico podio con los tres autos de la marca japonesa en General Roca.

“Está claro que Toyota está con la decisión de darle continuidad a la participación del equipo en la categoría y eso ya me lo han comunicado y estamos gestionando, hay un grupo de sponsors que también acompaña”, afirmó el jefe de equipo de Toyota.

“Está todo dado para que en los próximos días firmemos formalmente y que el año que viene el equipo esté en el TC2000”, contó a Carburando.

Al referirse a la continuidad del plantel de pilotos, expresó: “Todavía no tenemos resuelto 100 % como va a estar conformado el equipo. Rossi tiene un contrato con Toyota, pero además participa en otra categoría, no sé cuál será el programa fuera del TC2000 para el año que viene, pero si, seguramente Rossi y mi deseo es que continúen Emiliano (Stang, oriundo de Crespo) y Valentín (Yankelevich)”.

Es de recordar que el TC2000 continuará con su campeonato el 21 y 22 de noviembre, que será la anteúltima cita del año con escenario aún por confirmarse. El Gran Premio Coronación se correrá el 13 de diciembre.