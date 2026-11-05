“Tenemos que ir paso a paso", advirtió Paula Santini acerca del buen comienzo de Rocamora

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay registró cuatro triunfos en la misma cantidad de presentaciones en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol y lidera la Zona A de la Conferencia Norte. Sin embargo, Paula Santini, una de sus jugadoras, prefiere no relajarse: “Sabemos que todavía mucho y que cada partido va a ser distinto. Tenemos que ir paso a paso”, manifestó.

“Creo que (tenemos que) seguir por este camino, trabajando y manteniendo la misma actitud; no confiarnos por los resultados que venimos teniendo, seguir corrigiendo las cosas que hacemos mal y estar todas comprometidas con el objetivo”, sostuvo la jugadora que promedia 9.8 puntos, 6.2 rebotes, 2.5 asistencias, 2.5 recuperos y 12.5 de valoración.

En la previa del compromiso del jueves con Sociedad Española de San Luis, la base también analizó el último triunfo ante Hindú Club 81-70 en suplementario. “Creo que fue uno de los partidos más duros que tuvimos hasta ahora”, afirmó la base/escolta.

“Hindú es un equipo muy intenso, que nos exigió mucho y nos llevó a jugar un partido muy parejo. Sabíamos que iba a ser difícil, pero pudimos mantenernos en partido y sacarlo adelante”, añadió y consideró que “la clave estuvo en mantener la tranquilidad y confiar” en el juego de la Rojas.

“Sabíamos que teníamos que estar concentradas y aprovechar las oportunidades. También fue muy importante el aporte de todas y la confianza que tenemos entre nosotras y el trabajo que venimos haciendo como equipo”, amplió.

La jugadora formada en Rocamora se refirió más adelante al hecho de tener que enfrentar esta temporada a nuevos equipos. "Cambia bastante porque son equipos a los que por ahí no estamos acostumbradas a enfrentar y tienen distintas formas de jugar", indicó.

Y agregó: "Eso hace que tengamos que estar preparadas, adaptarnos a cada partido y conocer un poco más a cada rival. También está bueno porque nos obliga a seguir creciendo y mejorando".