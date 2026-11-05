Torneo Clausura: Gimnasia afianzó su buen momento ante Belgrano

Gimnasia y Esgrima La Plata superó este jueves a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la 16ª y última fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Lucas Janson y Agustín Auzmendi anotaron para el Lobo, mientras que Alcides Benítez descontó para el Pirata.

A pesar de reservar a algunos jugadores como Nacho Fernández (por acumulación de amarillas) para octavos de final, el equipo liderado por Ariel Pereyra asumió la iniciativa y rompió la paridad a los 6 minutos con una buena escalada de Melluso sobre la banda izquierda. El centro incluyó un despeje en la puerta del área chica y, en el segundo palo, apareció Lucas Janson con un testazo cruzado a la red para convertir el 1-0.

El Pirata le generó trabajo en los instantes posteriores al arquero Harlen Chipi Chipi Castillo y tuvo una de las jugadas más claras con un remate de Franco Mudo Vázquez, que se desvió en un rival y rebotó en el travesaño a los 17′. Nueve más tarde, a los 26′, apareció otra vez Matías Melluso con un envío al ras del suelo empujado por Agustín Auzmendi a la red. Inicialmente, la jugada fue invalidada por el juez de línea a causa de un supuesto fuera de juego, pero el árbitro Luis Lobo Medina corrigió la decisión a instancias del VAR, a cargo de Andrés Merlos, para validar el 2-0 del anfitrión.

Ya en el tiempo adicionado, la visita alcanzó un merecido descuento. Luego de una gran tapada de Castillo frente a un cabezazo de Federico Ricca, Alcides Benítez apareció en el rebote para anotar el 1-2 y mantener a Belgrano en partido de cara al complemento, señala Infobae.

En la segunda parte, las ocasiones de peligro escasearon, a diferencia de lo sucedido en los 45 minutos iniciales, aunque Belgrano se las rebuscó para generarle peligro a Chipi Chipi Castillo por duplicado: a los 67 minutos, el arquero rechazó un cabezazo a quemarropa de Lucas Passerini y, segundos después, voló para desviar un testazo de Emiliano Rigoni al córner.

Con este resultado, Gimnasia La Plata igualó la línea de Rosario Central y Argentinos Juniors en la cima de la Zona B con 31 puntos, pero quedó relegado al tercer lugar por la diferencia de gol. Por el momento, se enfrentaría a Newell’s en el Bosque platense por los octavos de final. Ahora, luego de asegurar su lugar en la Copa Sudamericana 2027, subió a la cuarta colocación de la Tabla Anual y, a falta de toda la jornada por completarse, quedó a la expectativa si se libera un cupo en las tres primeras colocaciones que clasifican a la próxima Libertadores.

Por otro lado, el vigente campeón del Torneo Apertura arrancó este semestre con el boleto garantizado a la Copa Libertadores 2027, pero no se relajó y aseguró su presencia en los cruces eliminatorios del Clausura. Sin embargo, acumula cuatro partidos sin ganar (venía de perder ante River Plate y Aldosivi y empatar contra Barracas Central) y quedó en el quinto escalón de la Zona B con 23 puntos. Chocaría Defensa y Justicia en los octavos de final del campeonato doméstico.