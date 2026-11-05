Un club entrerriano ganó el Premio Fundación River Plate adidas y se hizo acreedor de $30 millones

El proyecto del Club Boca del Tigre incluye el cerramiento de su cancha y la construcción de vestuarios.

El Club Boca del Tigre se quedó con la octava edición del Premio Fundación River Plate adidas, tras la elección del jurado de honor. La institución recibirá $30.000.000 para llevar adelante su proyecto de infraestructura, que contempla el cerramiento de la cancha y la construcción de vestuarios, para que sus jugadores y jugadoras cuenten con un espacio adecuado para cambiarse antes de cada partido.

Ubicado en la localidad de Boca del Tigre, el club nació con el objetivo de que los chicos y chicas del campo tuvieran las mismas oportunidades que quienes viven en la ciudad. Hoy, es un espacio de pertenencia, compañerismo y encuentro para las familias de la comunidad. La realización de estas obras representa un paso fundamental para seguir fortaleciendo su infraestructura y acompañar el crecimiento de quienes forman parte de la institución.

De los 624 clubes que se postularon a esta edición del Premio, Boca del Tigre fue seleccionado entre los cinco finalistas que participaron de la votación pública. Tras quedar entre los tres más votados, llegó a la instancia final, en la que el jurado de honor eligió al ganador, poniendo especial foco en el impacto comunitario de cada proyecto.

El jurado de esta edición estuvo integrado por Javier Saviola (exfutbolista profesional), Gabriela Sabatini (extenista profesional), Pablo Lamo (General Manager de adidas), Francisco Morello (Director Legal & Compliance de adidas), Carla Pereyra (embajadora de la Fundación Atlético de Madrid), Mónica Santino (referente del deporte social), Agostina Scalise (periodista deportiva), Gonzalo Bonadeo (periodista deportivo), Edoardo Roberto Caldara (Director General de la Fundación Inter) y Zulma Sarasola (vicepresidenta del Club Villa Unión, ganador del Premio en 2025).

Por su parte, el Club Agua de Oro, de Córdoba, y San Lorenzo de Rauch, de la provincia de Buenos Aires, compartieron el segundo lugar. Ambas instituciones recibirán bolsones de pelotas y material deportivo, además del acompañamiento del equipo de Fundación River Plate para desarrollar una propuesta integral en valores que será implementada durante el próximo año.

“Creemos que los clubes son espacios fundamentales para el desarrollo de las comunidades. El proyecto del Club Boca del Tigre refleja el esfuerzo y la dedicación de quienes trabajan día a día para que los chicos y las chicas tengan más oportunidades a través del deporte. Desde Fundación River Plate buscamos acompañar y fortalecer a estas instituciones en todo el país, que son lugares de encuentro, aprendizaje, contención e inclusión, y que contribuyen a transformar positivamente la vida de sus comunidades”, sostuvo Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate.

Asociación Civil Boca del Tigre

Fundado en 2022, el Club Boca del Tigre está ubicado en una zona rural de Entre Ríos, a 10 kilómetros de Crespo, en el límite entre los departamentos de Paraná y Nogoyá. Aunque tiene pocos años de historia formal, la comunidad cuenta con una larga tradición deportiva, que hoy encuentra en el club un espacio para continuar creciendo.

La cancha, construida con mucho esfuerzo por el equipo de trabajo de la institución, es el corazón de un proyecto que reúne a más de 170 chicos y chicas que participan semanalmente de sus actividades. El club cuenta con fútbol masculino y femenino y compite en la Liga de Nogoyá. Su convocatoria trasciende la zona rural: incluso chicos de la ciudad viajan hasta el campo para formar parte de sus equipos.

Para la comunidad, el Club Boca del Tigre es mucho más que un espacio deportivo: es un lugar de encuentro, pertenencia y oportunidades. A través del compromiso de sus dirigentes, jugadores y familias, la institución trabaja para que los chicos y las chicas puedan disfrutar del deporte en las mejores condiciones.

Sobre Fundación River Plate

Fundación River Plate trabaja desde hace 13 años alentando el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social a través de programas educativos, deportivos y sociales, promoviendo los valores del deporte en búsqueda de una mayor integración social.

Fuente: Prensa Fundación River