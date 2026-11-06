Barracas Central le ganó a Racing, que se despidió del Clausura

El Guapo venció 2 a 0 a La Academia este viernes por la última fecha del campeonato.

Barracas Central derrotó 2 a 0 a Racing, que cerró un año para el olvido en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro formó parte de la 16ª fecha y se disputó este viernes en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Con los goles de Nicolás Orsini a los 43 minutos de la primera etapa y de Norberto Briasco a los 32 del complemento, el Guapo se mantiene firme dentro de los ocho clasificados a los playoffs mientras que la Academia cerró un año para el olvido.

A pesar de la derrota, el conjunto visitante generó peligro en el arranque del encuentro ya que a los 15 minutos, Racing avisó con una jugada preparada que finalizó Gastón Lodico y, poco después, con un remate cruzado de Matías Kranevitter que dio en el palo derecho del arquero Juan Espínola.

Asimismo, el lateral Ignacio Rodríguez probó con un centro cerrado que exigió una gran intervención del guardameta local para enviar el balón al córner.

Sin embargo, la eficacia estuvo del lado del dueño de casa cuando a los 43 minutos de la primera etapa, Enzo Ejecutó un centro desde la izquierda, Rodrigo Bogarín bajó la pelota a espaldas de la defensa y Nicolás Orsini apareció para empujar el balón al fondo de la red y abrir el marcador.

En el complemento, la Academia careció de peso ofensivo y profundidad, desaprovechando incluso las lesiones que obligaron a variantes en el local, como las del exPatronato Dardo Miloc y el propio Espínola.

El arquero Facundo Cambeses evitó la caída en un mano a mano ante Bogarín, pero sobre el final del encuentro, Norberto Briasco concretó una gran triangulación con Facundo Bruera y sacudió frente al arco para estampar el 2 a 0 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Avellaneda finalizó su participación anual lejos de los puestos de vanguardia, mientras que Barracas Central festejó un triunfo clave que le permite disputar los playoffs y alimentar su sueño continental, consigna NA.