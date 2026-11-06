Básquet asociativo: Unión de Crespo festejó ante San Martín

Unión de Crespo derrotó a San Martín de Gazzano en un duelo de colistas de la APB.

En la continuidad de la semana de acción del Torneo Clausura de la APB, Unión de Crespo superó de visitante 68 a 65 a San Martin de Gazzano y alcanzó su segunda victoria en el campeonato. En un entretenido encuentro y de cierre parejo, el Verde crespense supo jugar mejor en los detalles del juego y se quedó con el partido.

En un entretenido encuentro, el Cervecero tuvo en Alan Hainze su principal figura con 28 puntos y 11 rebotes, además de Álvaro Pereyra con 14 tantos. En el local, Brian Rouge terminó con 24 unidades, señala Paraná Deportes.

El elenco de Crespo manejó el resultado ante un rival que nunca se entregó. La visita fue más certera, hasta que el dueño de casa empezó a descontar hasta pasar al frente 58 a 57 a seis minutos de la chicharra final.

Lo bueno de Unión es que supo cerrar el partido a pesar del envión de su oponente. Fue más eficiente en los momentos decisivos, sacó una luz de cuatro puntos en el resultado y pudo cerrar el encuentro a su favor.

Este viernes seguirá la disputa del campeonato. Rowing espera por el líder e invicto Sionista. El local no la tiene fácil ante el serio candidato a quedarse con el campeonato.