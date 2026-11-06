Con el entrerriano Marcos Kremer como titular, “Los Pumas” cayeron ante Irlanda en Dublín

El concordiense Kremer fue de la partida en la derrota argentina por el Nations Championship.

Los Pumas no pudieron sostener el buen comienzo y sufrieron una derrota por 42-12 ante Irlanda, en el mítico Aviva Stadium de Dublín. El encuentro abrió la etapa final del Nations Championship y tuvo al entrerriano Marcos Kremer entre los titulares del seleccionado argentino.

El equipo de Felipe Contepomi arrancó con intensidad y se puso en ventaja gracias a Mateo Carreras, quien aprovechó una asistencia de Tomás Albornoz para apoyar el primer try. Sin embargo, la reacción irlandesa no tardó en llegar. A partir de los primeros 10 minutos, el local tomó el control del juego y aprovechó los problemas argentinos en el lineout, con cuatro pérdidas durante la primera media hora.

Con Sam Prendergast como conductor, Irlanda impuso condiciones en las formaciones fijas y consiguió tres tries consecutivos para dar vuelta el marcador. Al descanso, el conjunto europeo se imponía por 21-5.

En el complemento, los locales ampliaron rápidamente la diferencia. Carreras volvió a darle impulso al ataque argentino, pero Los Pumas no encontraron continuidad y cometieron errores que les impidieron acercarse en el marcador. La gran figura del partido fue Hugo Keenan, autor de tres conquistas.

Tras este primer compromiso de la ventana europea, Argentina buscará recuperarse el próximo sábado 14 de noviembre, cuando visite a Italia en Génova desde las 8.40 (hora argentina).





Síntesis del partido

Irlanda: 1- Andrew Porter (Tom O’Toole), 2- Dan Sheehan (Rónan Kelleher), 3- Tadhg Furlong (Sam Illo), 4- Joe McCarthy (James Ryan), 5- Tadhg Beirne, 6- Ryan Baird, 7- Nick Timoney, 8- Sean Jansen (Josh Van der Flier), 9- Craig Casey (Jamison Gibson-Park), 10- Sam Prendergast (Ciaran Frawley), 11- Mack Hansen, 12- Stuart McCloskey, 13- Robbie Henshaw, 14- Robert Baloucoune (Jamie Osborne), 15- Hugo Keenan.

Entrenador: Andy Farrell.

Los Pumas: 1- Boris Wenger (Mayco Vivas), 2- Julián Montoya (Leonel Oviedo), 3- Francisco Moreno (Joel Sclavi), 4- Guido Petti (Efraín Elías), 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González (Juan Martín Scelzo), 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera (vicecapitán), 9- Gonzalo García (Simón Benítez Cruz), 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares (Lucio Cinti), 13- Justo Piccardo, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía (Gerónimo Prisciantelli).

Entrenador: Felipe Contepomi.

Primer tiempo: 10m, try de Mateo Carreras (ARG); 14m try de Hugo Keenan convertido por Sam Prendergast (IRL); 24m, try de Dan Sheehan convertido por Sam Prendergast (IRL); 29m, try de Hugo Keenan convertido por Sam Prendergast (IRL)

Incidencias: 34m, Justo Piccardo amonestado (ARG)

Resultado parcial: Irlanda 5 vs. Los Pumas 21

Segundo tiempo: 41m, try de Sam Prendergast convertido por él mismo (IRL); 46m, try de Mateo Carreras convertido por Tomás Albornoz (ARG); 49m, try de Hugo Keenan convertido por Sam Prendergast (IRL); 55m, try de Rónan Kelleher convertido por Ciaran Frawley (IRL)

Incidencias: 54m, Efraín Elías amonestado (ARG); 60m, Sam Illo amonestado (IRL)

Resultado final: Irlanda 42 vs. Los Pumas 12

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra).

Estadio: Aviva Stadium, Dublín (Irlanda).