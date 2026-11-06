En Santa Anita, el Rally Entrerriano entrará en etapa de definiciones este fin de semana.

El Rally Entrerriano disputará este fin de semana en Santa Anita la penúltima fecha de la temporada, otorgando un 50% de puntaje extra. Se espera una gran convocatoria de pilotos y navegantes en una carrera que promete ser atrapante.

El epicentro de la carrera estará ubicado en el Balneario Municipal Santa Anita, predio que funcionará como Parque de Servicios, Verificación Técnica, Dirección de la Prueba y Parque Cerrado entre etapas.

La programación del evento

Las actividades oficiales comenzarán este viernes con la Verificación Administrativa en el Balneario Municipal. A partir de las 13 y hasta las 17 se llevará a cabo la Verificación Técnica Previa. En simultáneo, de 11 a 16, las tripulaciones realizarán el reconocimiento de los tramos de prueba.

Por la tarde, entre las 16.15 y las 17.30, se disputará el Shakedown en el Circuito Santa Anita (con dos pasadas cronometradas). Más tarde, las tripulaciones ingresarán al Parque Previo (19.15 a 19.45) en la calle Padre E. Becher, asistirán a la reunión de pilotos a las 20 en la Escuela N°77 San Martín y finalizarán la jornada a las 20.30 con la Ceremonia de Largada Simbólica frente al Municipio de Santa Anita.

Las etapas

Este sábado la primera etapa constará de tres pruebas especiales. De 8 a 10 habrá un segundo período de reconocimiento para el tramo Escuela de Campo – Balneario Santa Anita y tripulaciones autorizadas. La largada del primer auto desde el Balneario Municipal está prevista para las 11.

Se correrán tres pasadas al tramo PE1/PE2/PE3 Escuela de Campo – Brio. Santa Anita (20,53 kilómetros) a las 11.38, 13.51 y 16.04 respectivamente, totalizando 61,59 kilómetros de velocidad pura. La jornada concluirá con el ingreso al Parque Cerrado a las 17.29.

El domingo, la segunda etapa completará un total de cinco pruebas especiales. La actividad comenzará a las 8 con la salida del primer auto desde Parque Cerrado.

Se realizarán tres pasadas al tramo Acceso a Santa Anita – Tránsito Pesado (7,07 kilómetros) a las 8.43 (PE4), 9.59 (PE6) y 12.50 (PE8 – Power Stage). Se disputarán dos pasadas al tramo Brio. Santa Anita – Escuela de Campo (20,18 kilómetros) a las 9.06 (PE5) y 11.57 (PE7).

En total, la competencia sumará ocho pruebas especiales a lo largo del fin de semana, acumulando 123,16 kilómetros de velocidad y 107,36 kilómetros de enlaces, alcanzando un recorrido total de 230,52 kilómetros.

Tras el ingreso al Parque Cerrado Final a las 13.10, la Verificación Técnica Final iniciará a las 14.30 y la ceremonia del Podio Final tendrá lugar a las 15 en el Balneario Municipal Santa Anita.