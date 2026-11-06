Entre Ríos continúa cosechando medallas en los Juegos Evita 2026

Entre Ríos continúa siendo protagonista en los Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados Evita 2026, que se desarrollan en Mar del Plata, con destacadas actuaciones de sus deportistas. Hasta el momento, la delegación provincial consiguió 45 medallas: 19 de oro, 14 de plata y 12 de bronce. Del total, 28 corresponden a Juveniles y 17 a Deporte Adaptado, en una participación que todavía tiene instancias decisivas por delante.

Entre los logros colectivos se destacan las actuaciones de los equipos de hockey sobre césped, con la medalla de oro para el conjunto masculino y la de plata para el femenino. Nazareno Gutiérrez, integrante del equipo campeón, expresó su alegría por un resultado que tiene un significado especial para el grupo. "Es una experiencia muy linda, ya que nunca lo habíamos conseguido. Son nuestros primeros Juegos Evita nacionales y la verdad que es una experiencia muy buena que nos da el oro", contó.

El joven también destacó la preparación realizada durante el año y los desafíos que debieron afrontar frente a rivales de mayor exigencia. Al momento de dedicar el triunfo, mencionó especialmente a los entrenadores Bautista Salta y Nicolás Mayor, además de sus familias y de las personas que acompañaron al equipo desde Paraná. "Nos veníamos preparando para partidos difíciles. La pasamos muy bien y estamos muy contentos", resumió.





Por su parte, Martina Goncebatt, representante del equipo femenino que obtuvo la medalla de plata, valoró el esfuerzo compartido y la experiencia de competir junto a sus compañeras. "Muy lindo, la verdad. La copa y la medalla, todo el esfuerzo que hicimos. También estuvo lindo compartirlo con otras chicas y ojalá que se repita y tengamos más suerte la próxima", expresó. También dedicó el logro a sus padres, profesores, compañeras y a quienes acompañaron al equipo durante la preparación, entre ellos los responsables del trabajo físico y el cuerpo técnico.

Más allá de los resultados deportivos, la experiencia en Mar del Plata también está marcada por la convivencia y el compañerismo. En el hotel, los deportistas comparten comidas, momentos de encuentro y espacios de recreación fuera de los escenarios deportivos, fortaleciendo los vínculos entre jóvenes de distintas ciudades entrerrianas y disciplinas. El alojamiento cuenta con condiciones adecuadas para el descanso y una alimentación variada y equilibrada, aspectos fundamentales para acompañar las exigencias de cada jornada.

El cuidado de los representantes entrerrianos está a cargo de profesores, coordinadores y trabajadores de la Secretaría de Deportes, quienes acompañan las actividades cotidianas, los traslados y las necesidades de cada equipo. Así mismo, los atletas tienen a disposición un cuerpo médico compuesto por dos doctores y cuatro kinesiólogos que están atentos a las necesidades de cada participante. También están presentes en Mar del Plata el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y la directora de Deporte Adaptado, Laura Buson, realizando un seguimiento de la participación provincial y acompañando a deportistas y entrenadores.

La participación de Entre Ríos en Mar del Plata cuenta con el acompañamiento del gobierno provincial, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, y el trabajo de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes.