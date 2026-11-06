FIFA redujo la sanción a Molina y mantuvo la suspensión de Paredes

Paredes deberá cumplir los 10 partidos de suspensión por los incidentes en la final del Mundial.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que recibió las decisiones de la Cámara de Apelaciones de FIFA sobre los expedientes disciplinarios abiertos por los sucesos ocurridos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El organismo aceptó la apelación presentada por la AFA en relación con Nahuel Molina y resolvió reducir su sanción a cuatro partidos de suspensión y una multa de 60.000 dólares. En cambio, mantuvo el castigo impuesto a Leandro Paredes y las multas aplicadas a la propia Asociación por los cánticos discriminatorios.

A través de un comunicado, la AFA confirmó que continuará con el reclamo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). “Los próximos pasos a seguir en defensa de los derechos del futbolista y de la AFA serán solicitar los fundamentos de las decisiones y con ellos recurrir al TAS para una nueva revisión”, señaló.

Además, la entidad manifestó que cuenta con “argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación”, por lo que buscará una nueva revisión de las sanciones.