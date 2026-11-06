Franco Colapinto cerró el viernes en Interlagos con un undécimo puesto en la segunda práctica

El piloto argentino fue noveno y undécimo en los entrenamientos del viernes en San Pablo.

Franco Colapinto completó la actividad del viernes en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 con un undécimo puesto en la segunda práctica libre, disputada en el circuito de Interlagos. Al mando del Alpine A526, el argentino registró un mejor tiempo de 1m11s996 en sus 28 vueltas y quedó a 113 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien terminó decimocuarto.

La referencia de la segunda tanda fue Lando Norris, de McLaren, que volvió a marcar el ritmo en la jornada. La sesión estuvo condicionada por el cielo cubierto, la niebla y una temperatura de pista que no superó los 20 grados, factores que limitaron la adherencia y dificultaron mejorar los registros sobre el final.

En el primer entrenamiento, Colapinto había conseguido una buena actuación al ubicarse noveno, con un tiempo de 1m12s654. En esa oportunidad, quedó a 937 milésimas de Norris, quien también fue el más rápido, con un registro de 1m11s717. Andrea Kimi Antonelli terminó segundo, a 82 milésimas, mientras que Max Verstappen, Lewis Hamilton y George Russell completaron los cinco primeros lugares.

Durante la segunda práctica, el argentino inició el trabajo con neumáticos duros para evaluar el ritmo de carrera y luego realizó pruebas con mayor carga de combustible. Finalmente, utilizó el compuesto blando y completó una práctica de parada en boxes.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, desde las 11.30, y la clasificación, programada para las 15.