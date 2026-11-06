Independiente derrotó a Riestra sobre el final y se clasificó a los octavos de final

Independiente consiguió una agónica victoria por 2-1 frente a Deportivo Riestra, por la fecha 16 del Torneo Clausura, y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol. En el estadio Libertadores de América, el equipo de Avellaneda encontró el gol del triunfo en los últimos minutos, cuando parecía que se quedaba afuera de la siguiente instancia.

Mateo Pérez Curci abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo y le dio tranquilidad al Rojo. Sin embargo, el desarrollo fue discreto, con pocas situaciones de peligro y un trámite que se mantuvo abierto hasta el cierre.

A los 41 minutos del complemento, Alexander Díaz consiguió el empate para Riestra y encendió la preocupación en Avellaneda. Con ese resultado, Independiente quedaba con 21 puntos y perdía su lugar entre los clasificados, ya que Unión, pese a su victoria ante Vélez, lo superaba por diferencia de gol.

Pero la reacción fue inmediata. Apenas un minuto después, Juan Fedorco peinó un envío largo de Santiago Mele y habilitó a Felipe Tempone, quien quedó mano a mano con el arquero y definió para establecer el 2-1 definitivo. El delantero convirtió así su primer gol como profesional y desató el festejo local.

Con este resultado, Independiente alcanzó los 23 puntos y se ubicó sexto en la Zona A, con su clasificación asegurada. De todas maneras, todavía podría perder posiciones: Newell's, que tiene 22 unidades, y Gimnasia de Mendoza, con 21, aún deben jugar sus respectivos encuentros y pueden desplazarlo hasta el octavo lugar.