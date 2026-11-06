Marcelo Fuentes y su continuidad como DT de Patronato: “Este es momento de los dirigentes”

Con el objetivo cumplido de la permanencia en la Primera Nacional, el director técnico Carlos Marcelo Fuentes puso en duda su continuidad en Patronato. “Yo lo único que hago hoy es trabajar hasta que dure mi contrato. Este es momento de los dirigentes”, indicó en rueda de prensa este viernes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El vínculo del oriundo de 25 de Mayo con el club de Villa Sarmiento culminará el 31 de diciembre, pero es una incógnita si seguirá al frente del equipo en 2027. “Hace 35 años que me preguntan, cuando terminan los años, si estoy para seguir, si la dirigencia me habló, qué proyecto deportivo tengo. Yo lo único que hago hoy es trabajar hasta que dure mi contrato. Este es momento de los dirigentes”, señaló. “Acá voy a estar, en Paraná. En Patronato, no lo sé”, indicó.

Las prácticas del equipo seguirán hasta mediados de diciembre, pese a que los jugadores no tendrán competencia oficial hasta febrero, cuando comience un nuevo año futbolístico. “Nosotros seguimos con planificaciones que tienen que ver con lo que a mí me compete, que es la organización del trabajo semanal. Vamos a mantener el estado de forma de los jugadores lo más que podamos, porque es un capital que el jugador tiene que tener, tanto el que se queda acá como el que se va”, indicó y detalló que trabajan conjuntamente con el cuerpo médico por los jugadores que se recuperan de lesiones o cirugías.

Con el empate sin goles ante Atlético de Rafaela en el Nuevo Monumental, el Santo cerró el torneo apenas un punto por encima de Nueva Chicago, que descendió de categoría tras caer en el clásico con Chacarita Juniors por 2 a 0.

“Fueron momentos muy difíciles. Creí que los más grandes no, pero también sentí que bajé un poco el estrés que uno va teniendo. Con la vorágine del día a día, de planificar rápidamente el otro partido y la semana de trabajo, parecería que no estaba, pero estaba. Es como que vamos relajándonos un poco todos de la responsabilidad que tenían, sobre todo los jugadores y después el cuerpo técnico”, reconoció.

Por otra parte, Fuentes indicó que “es un momento muy delicado y muy sensible para la dirigencia” y explicó: “Realmente es difícil en este momento ser dirigente, porque hay que planificar cuestiones, armar presupuestos y ver perfiles. Es un momento muy del dirigente, al margen de todo el estrés que también han tenido durante el año”.

Si bien negó conversaciones, el DT dejó abierta la posibilidad de continuar: “Somos profesionales, los jugadores y los cuerpos técnicos. Hoy estoy terminando un proceso en un club que ya conocía, pero que ahora conozco mucho más desde adentro. Evidentemente, si se dan las cosas, me enfocaré en tratar de hacer lo mejor posible”.

A continuación, el entrenador bonaerense contó que pidió “un premio por clasificar” al Reducido, pero no alcanzó el objetivo y tuvo que esperar hasta el final para asegurar la permanencia. “Yo nunca hablé de qué había pasado, nunca hablé de cómo sucedieron las cuestiones. Simplemente dije que me importaba desde que llegué hasta el final del proceso. Les voy a contar algo: yo pedí un premio por clasificar”, contó.

“Analizo todos los partidos y estuvimos a punto de clasificar con argumentos en cancha. No ganamos los partidos, pero hubo momentos en los que dominamos el juego. Creía mucho en que este plantel me podía llevar a clasificar”, agregó. De todas maneras, valoró mantener la categoría: “Para mí es un objetivo de máxima conseguido. Lo disfruto como el ascenso”.

Y añadió: “Este brindis de fin de año va a ser tan significativo como el año en que ascendimos. Los jugadores, los cuerpos técnicos y también los dirigentes queremos pasar las fiestas con una sonrisa, pensando en los afectos. Es mucho más agradable que el tormento de haber tenido un mal año de trabajo”, manifestó.

El exDT de Atlético de Rafaela, Chacarita Juniors y Sarmiento de Junín también recordó sus experiencias en la categoría inmediatamente inferior a la Primera Nacional. “Yo dirigí mucho Federal A. Es un torneo complicadísimo para los clubes. Tenés viajes de 600 o 700 kilómetros cada quince días, y si te toca Vaca Muerta o Formosa, imaginate. Si no volvés rápido, como le pasó a Rafaela, es complicadísimo”, explicó.

Sobre su trabajo actual, Fuentes contó que está en contacto permanente con los dirigentes. “Les voy informando cosas. La planificación de estos días, para mí, hay que llevarla lo más cerca posible de mediados de diciembre, para que los jugadores del club puedan tener el mejor estado de forma y volver bien en los primeros días de enero”, expresó.