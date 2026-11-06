Deportes

Mundial de Pádel: con Aranzazú Osoro, Argentina se instaló en las semifinales

06 de Noviembre de 2026 - 08:44

Con la paranaense Aranzazú Osoro, Argentina se instaló en las semifinales del Mundial de Pádel.

La selección argentina femenina de pádel avanzó a las semifinales del Mundial de la disciplina que se disputa en Doha, Qatar. En una nueva jornada de acción y con la paranaense Aranzazú Osoro en uno de los encuentros, Argentina venció 3-0 a Portugal en cuartos de final y avanzó a semifinales de la competencia.

Delfina Brea y Claudia Jensen ganaron 6-0 y 6-0, mientras que la paranaense Aranzazú Osoro y Martina Fassio ganaron 6-1 y 6-3. Por último, Virginia Riera y Julieta Bidahorria ganaron 6-2 y 6-0, informa Paraná Deportes.

Ahora, el representativo Albiceleste se verán las caras con Italia en las semifinales a jugarse este viernes. En la otra llave, en tanto, se enfrentarán España y Francia.

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