Mundial de Pádel: con Aranzazú Osoro, Argentina se instaló en las semifinales

Con la paranaense Aranzazú Osoro, Argentina se instaló en las semifinales del Mundial de Pádel.

La selección argentina femenina de pádel avanzó a las semifinales del Mundial de la disciplina que se disputa en Doha, Qatar. En una nueva jornada de acción y con la paranaense Aranzazú Osoro en uno de los encuentros, Argentina venció 3-0 a Portugal en cuartos de final y avanzó a semifinales de la competencia.

Delfina Brea y Claudia Jensen ganaron 6-0 y 6-0, mientras que la paranaense Aranzazú Osoro y Martina Fassio ganaron 6-1 y 6-3. Por último, Virginia Riera y Julieta Bidahorria ganaron 6-2 y 6-0, informa Paraná Deportes.

Ahora, el representativo Albiceleste se verán las caras con Italia en las semifinales a jugarse este viernes. En la otra llave, en tanto, se enfrentarán España y Francia.