Siemienczuk, y el inicio de la Liga Argentina de Básquet: “Las sensaciones han sido positivas”

Unión de Santa Fe tuvo un comienzo auspicioso en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet, con dos victorias en sus primeras tres presentaciones. Luego de completar una serie inicial de tres encuentros en condición de local, el conjunto santafesino comienza a preparar su primera salida de la competencia, con el objetivo de darle continuidad al buen arranque.

En ese contexto, el entrenador Juan Siemienczuk realizó un balance de este primer tramo de la temporada y compartió su visión sobre el funcionamiento del equipo. “Hemos pasado estos primeros tres partidos en casa con buenas sensaciones, entendiendo que estamos en un proceso temprano de la competencia y desarrollando recién nuestra idea de juego, pero las sensaciones han sido positivas”, expresó el director técnico.

El próximo desafío para el Tatengue será en la provincia de La Rioja, donde afrontará dos compromisos consecutivos: el 10 de noviembre visitará a Amancay y el 11 se medirá con Riachuelo. En ese marco, el DT paranaense aseveró que “será la primera salida con dos juegos en noches consecutivas. Será una pequeña nueva prueba para analizar nuestra capacidad en este momento para competir fuera de casa, pero no sacamos el objetivo de entender que estamos en construcción y que vamos a buscar evolucionar constantemente”.

Respecto de la búsqueda de consolidar la identidad de juego y amalgamar todas las piezas del plantel, Siemienczuk indicó que “siento que los jugadores están buscando jugar desde nuestra idea, desde la esencia que queremos tener como equipo, así que eso me deja tranquilo. Y ahora buscaremos que esto lo podamos transpolar a jugar fuera de casa”.