Torneo Clausura: Unión buscará la clasificación a playoffs ante Vélez

En el estadio 15 de Abril, Unión de Santa Fe recibirá a Vélez Sarsfield por la 16° y última fecha del Torneo Clausura 2026. Los locales necesitan sumar para asegurarse su clasificación a la siguiente etapa, mientras que la visita irá en busca del segundo lugar de la Zona A. El partido se jugará desde las 19.15.

Los dirigidos por Leonardo Madelón vienen de empatar ante Newell’s en la fecha pasada por 1-1 con gol de Juan Pablo Ludueña. De esta manera, el conjunto santafesino, que lleva una racha de tres partidos sin conocer la derrota, se posiciona 10° en su zona con un total de 18 unidades y deberá ganar sí o sí para avanzar a la siguiente etapa, a la espera de lo que suceda entre Independiente - Deportivo Riestra y San Lorenzo - Platense.

El conjunto velezano, en tanto, ya tiene su clasificación asegurada. Con Guillermo Barros Schelotto a la cabeza, son terceros en el grupo con 28 puntos, dos por debajo de Boca y cinco por debajo de Instituto.

En su última presentación, dejaron escapar la posibilidad de sumar de a 3 ante el Ciclón en el Amalfitani. Es que los de Liniers habían comenzado ganando por 2-0 con goles de Juan Cruz Policella y Matías Pellegrini, pero el Cuervo se repuso con tantos de Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.