Unión venció a Vélez en Santa Fe, pero no le alcanzó para asegurar la clasificación

El Tatengue se impuso 2 a 0 con autoridad y dos goles de Cristian Tarragona.

Unión de Santa Fe venció 2-0 a Vélez Sarsfield en un resultado valioso, aunque todavía no le aseguró un lugar en los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue este viernes, por la 16ª y última fecha del certamen de Primera División.

A los 10 minutos, Thiago Silvero fue expulsado por una sujeción sobre el entrerriano Marcelo Estigarribia dentro del área. El árbitro revisó la acción en el VAR, sancionó el penal y Cristian Tarragona convirtió el 1-0.

El delantero con pasado en Patronato amplió la diferencia en el segundo tiempo, en un encuentro que el Tatengue controló con claridad. A los 20 minutos del complemento, Rodrigo Aliendro recibió inicialmente una segunda amarilla, pero el árbitro anuló la expulsión tras otra revisión.

Unión quedó noveno en la Zona A con 21 puntos, la misma cifra que Gimnasia de Mendoza, que ocupa el último puesto de la clasificación, posee mejor diferencia de gol (+1 contra 0) y deberá jugar ante Independiente Rivadavia este sábado.

El conjunto santafesino necesita una derrota del Lobo mendocino para avanzar mediante la diferencia de gol. Vélez se ubicó tercero y se enfrentaría a Belgrano en octavos de final.